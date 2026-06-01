Jack Draper fissa il suo ritorno nel circuito dopo i tanti problemi fisici

Dopo un periodo caratterizzato da incertezze e problemi fisici, emergono segnali incoraggianti sul percorso di recupero di Jack Draper. Il tennista britannico figura infatti tra gli iscritti all’ATP 250 di Stoccarda, in programma dall’8 al 14 giugno 2026, uno dei principali tornei che inaugurano la stagione sull’erba e che tradizionalmente rappresenta una tappa di avvicinamento a Wimbledon.

La presenza del nome di Draper nell’entry list del torneo tedesco non costituisce ancora una garanzia assoluta sul suo ritorno in campo, ma offre un’indicazione significativa sulle sue condizioni. Dopo settimane segnate da uno stop che ne ha rallentato la crescita e compromesso la continuità agonistica, il britannico sembra infatti orientato a riprendere gradualmente l’attività competitiva.

L’attenzione degli addetti ai lavori si concentra soprattutto sulla tempistica del recupero. L’erba è la superficie che più valorizza alcune delle qualità distintive del suo gioco: un servizio efficace, una spiccata propensione all’attacco e la capacità di imporre ritmi elevati negli scambi brevi. Per questo motivo, riuscire a presentarsi ai primi appuntamenti della stagione erbivora rappresenterebbe un passaggio strategico nella costruzione della sua estate.

Resta comunque prevedibile un approccio prudente da parte del giocatore e del suo staff. Dopo un periodo complicato dal punto di vista fisico, ogni scelta verrà calibrata in funzione delle risposte fornite dal corpo negli allenamenti e nelle settimane immediatamente precedenti al torneo. Tuttavia, l’inserimento di Stoccarda nella programmazione suggerisce che il recupero stia rispettando le tappe previste.

L’obiettivo principale rimane naturalmente Wimbledon. Per un tennista britannico il terzo Slam della stagione assume un significato particolare, non soltanto per il prestigio dell’evento ma anche per il valore simbolico di competere davanti al pubblico di casa. Arrivare a Londra con alcuni incontri ufficiali alle spalle potrebbe rivelarsi determinante per ritrovare ritmo partita, fiducia e continuità dopo l’assenza forzata dal circuito.

In quest’ottica, il torneo di Stoccarda potrebbe rappresentare molto più di un semplice rientro. Sarà un banco di prova utile per valutare non solo la tenuta fisica di Draper, ma anche la velocità con cui riuscirà a recuperare automatismi tecnici e intensità agonistica. Le risposte che arriveranno dalla Germania contribuiranno a delineare le sue ambizioni per il resto della stagione sull’erba.

Il possibile ritorno del britannico sarebbe inoltre una notizia positiva per l’intero circuito. Quando è riuscito a esprimersi con continuità, Draper ha mostrato qualità da protagonista, confermandosi come uno dei profili più interessanti della nuova generazione e uno dei giocatori più competitivi sulle superfici rapide.