Amstel Gold Race femminile, olandesi all’assalto: l’Italia punta su Gasparrini, Persico e Trinca Colonel

Lo scenario cambia, il fascino resta però inalterato e propone sempre gare in grado di tenere gli appassionati con il fiato sospeso. La stagione delle Classiche del Nord continua, anche in campo femminile, con il passaggio dalle pietre del pavé ai muri delle Ardenne. Si corre domenica 19 Aprile l’Amstel Gold Race Ladies Edition.

La corsa in linea, giunta all’edizione numero dodici, prende il via da Maastricht alle 10:10 per concludersi, intorno alle 14:00, a Berg en Terblijt dopo aver percorso 158,2 chilometri. Lo scorso anno l’olandese Mischa Bredewold ha preceduto le connazionali Ellen van Dijk e Puck Pieterse.

Le atlete si cimentano su un tracciato impegnativo che presenta tutte le caratteristiche per creare l’auspicata selezione e regalare il tanto atteso spettacolo. Un percorso che propone ventidue cotés da scalare vivrà il suo momento clou con il Cauberg, affrontato per ben tre volte e ultima difficoltà di giornata prima di catapultarsi nel rush finale.

Nel contesto di una partenza di annata caratterizzata da assoluto equilibrio appare ampiamente preventivabile immaginare un ruolo da protagonista per le atlete di casa. Demi Vollering, alfiere della FDJ United-SUEZ, torna in gara dopo aver saltato la Roubaix e vuole provare a bissare il successo ottenuto al Giro delle Fiandre. La connazionale Lorena Wiebes del Team SD Worx-Protime, reduce dal sesto posto ottenuto domenica scorsa, proverà a migliorare il piazzamento a ridosso delle prime cinque ottenuto lo scorso anno. Il Team SD Worx-Protime potrà contare anche su Mischa Bredewold, detentrice del titolo, e su Anna van der Breggen. Al fianco di Vollering ci saranno invece l’elvetica Elise Chabbey e la tedesca Franziska Koch, splendida trionfatrice della Roubaix. Da seguire con attenzione anche le prove della polacca Kasia Niewiadoma della CANYON//SRAM zondacrypto e della neerlandese Karlijn Swinkels della UAE Team ADQ.

La spedizione tricolore, priva di punte del calibro di Elisa Longo Borghini ed Elisa Balsamo, dispone degli elementi in grado di fare bene. Attenzioni puntate sul duo Eleonora Camilla Gasparrini-Silvia Persico della UAE Team ADQ e su Monica Trinca Colonel, alfiere della Liv AlUla Jayco.