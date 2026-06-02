Carlos Alcaraz torna ad allenarsi: si avvicina il rientro in vista del cemento americano

Mentre il torneo del Roland Garros entra nella sua fase decisiva con le sfide che decideranno chi potrà alzare al cielo di Parigi il trofeo del torneo su terra rossa più illustre del mondo, non va dimenticato chi quel torneo lo ha vinto nelle due ultime edizioni. Stiamo parlando, ovviamente, di Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo è ancora fermo per il ben noto problema al polso destro ma sta iniziando il suo percorso per il rientro ufficiale alle gare.

Non sarà una passeggiata di salute, questo il murciano è il primo a saperlo, ma il tennista classe 2003 sta mordendo i freni. La voglia di tornare a fare quello che ama è immensa. Nelle scorse ore, inoltre, sono giunte immagini importanti. Tramite alcuni account legati a Carlos Alcaraz, infatti, sono stati postati due video nei quali il sette volte vincitore di un torneo del Grande Slam si stava allenando proprio a Murcia. Uno in doppio, uno da solo.

Il rientro, quindi, si avvicina? Andiamo con i piedi di piombo per una questione simile. Nelle immagini si nota come il polso destro sia ancora bloccato da un tutore e, nel complesso, la racchetta sia quasi sempre impugnata con la mano sinistra, per cui lo spagnolo, come ampiamente annunciato, sarà fermo ancora per qualche settimana. L’obiettivo realistico è di rivederlo in campo in occasione dei tornei sul cemento nordamericano per cui il Masters 1000 di Montreal (2-13 agosto) oppure il Masters 1000 di Cincinnati (13-23 agosto) per arrivare agli US Open in buone condizioni.

Non sarà una impresa semplice, ma mancano ancora due mesi e lo staff dello spagnolo farà di tutto per evitare di affrettare i tempi per un infortunio molto fastidioso come quello al polso della mano “forte”. In questo momento gli allenamenti sembrano concentrarsi maggiormente sul recupero della condizioni fisica e della mobilità a livello di gambe. Ad ogni modo Carlos Alcaraz sta facendo di tutto per tornare nel mondo del tennis. Riuscirà a difendere il suo titolo a New York?

IL VIDEO DI CARLOS ALCARAZ