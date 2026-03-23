WTA Miami 2026, continua la marcia di Sabalenka e Rybakina. Escono Svitolina e Alexandrova

Il torneo WTA di Miami torna in campo per i match dei sedicesimi di finale della parte alta del tabellone. Continua l’inarrestabile corsa di Aryna Sabalenka e Elena Rybakina. La bielorussa e la kazaka approdano di slancio agli ottavi di finale. Escono, a sorpresa, Ekaterina Alexandrova ed Elina Svitolina.

La bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno, liquida l’americana Caty McNally 6-4 6-2 in un’ora e ventisei minuti. La kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero tre, piega l’ucraina Marta Kostyuk, favorita numero ventisette del tabellone, 6-3 6-4 in un’ora e ventitré minuti. La cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero ventitré, rimonta l’americana Madison Keys, quindicesima favorita del tabellone, 4-6 6-2 6-4 in due ore e diciotto minuti.

La romena Jaqueline Cristian, numero 36 del ranking WTA, elimina la russa Ekaterina Alexandrova 6-3 4-6 7-6(5) al termine di una battaglia di due ore e trentasette minuti. La prima ad archiviare la propria fatica è Jessica Pegula. L’americana, testa di serie numero cinque, travolge la canadese Leylah Fernandez 6-2 6-2 in un’ora e sette minuti.

Jelena Ostapenko, favorita numero 25 del tabellone, rimonta Jasmine Paolini, testa di serie numero sette, 5-7 6-2 7-5 in due ore e trentacinque minuti. Continua un inizio di 2026 al di sotto delle aspettative per la numero uno d’Italia che, torneo di Merida a parte, non ha mai raggiunto i quarti di finale.

L’americana Hailey Baptiste, numero 45 WTA, regola l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero nove, 6-3 7-5 in un’ora e trentanove minuti. Continua la corsa di Talia Gibson, reduce dall’importante successo contro Naomi Osaka. L’australiana, dopo i quarti di Indian Wells, domina l’americana Iva Jovic, testa di serie numero diciotto, 6-2 6-2 in un’ora e tredici minuti.