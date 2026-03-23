Bolelli/Vavassori vincono all’esordio a Miami. Sfida dura con Arneodo/Ram, annullato un match point

Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono un complicatissimo primo turno, dopo un’ora e 52 minuti, e vanno avanti nel Masters 1000 di Miami. Battuta la coppia monegasco-americana formata da Romain Arneodo e Rajeev Ram con il punteggio di 5-7 7-6(2) 13-11. C’è anche un match point annullato sul tabellino degli azzurri, che ora si troveranno di fronte una coppia tutta sudamericana, quella composta dall’argentino Tomas Martin Etcheverry e dal cileno Alejandro Tabilo.

Siccome la sfida è tra due ottime coppie, sebbene diversamente costruite, ma sempre ottime, la situazione finisce per essere a lungo all’incirca sempre quella: pochi scambi, tanti turni di servizio facilmente, nessun deciding point e la sensazione che siano davvero i dettagli a poter decidere la situazione. Sul 5-5, però, un paio di risposte di Arneodo creano un 15-30 sul servizio di Bolelli, che se ne vede arrivare un’altra da Ram per il 40 pari. Sempre l’americano completa l’opera tirandogli addosso sulla seconda: break, 5-6. Ancora Ram chiude il conto: 7-5.

Nel secondo parziale il canovaccio del primo va per misura abbastanza larga a ripetersi, anche se un momento da brividi per i due italiani c’è. Arriva sul 3-3, quando lo 0-30 non lascia tranquillo nessuno dei due uomini di nero vestiti, che però riescono a uscire dai guai collaborando proficuamente. Il secondo momento critico arriva sul 5-4 per Bolelli/Vavassori, che si ritrovano sul 15-30 con una gran risposta di dritto del bolognese. Si riesce ad arrivare al set point, sprecato malamente da Bolelli con il lob a scavalcare Ram. Si va al tie-break, che si trasforma in un dominio azzurro: 7-2, match tie-break.

L’equilibrio è piuttosto elevato anche nelle ultime fasi del match, anche se il minibreak poco dopo l’inizio lo prendono Bolelli e Vavassori e non lo mollano a lungo, fino a un doppio fallo del torinese che rischia di rovinare tutto. Lui stesso ripara il danno con la risposta del 7-5, ma gli avversari recuperano anche stavolta. Arneodo, con la prima, guadagna il match point, annullato da Vavassori che gli tira addosso per il 9-9. Bolelli, dopo una serie di gran recuperi di Arneodo e Ram, tira il rovescio in rete e l’americano può servire sul 10-9. Doppio fallo, 10-10, poi Bolelli costringe agli straordinari Arneodo e lo fa sbagliare in allungo per l’11-10. Niente da fare: Ram annulla il match point, ma non tira su la volée bassa successiva. E stavolta è Bolelli a chiudere al volo a rete per il definitivo 13-11.

Sebbene si possa parlare tranquillamente del fatto che qualcosina (non di molto) in più con la prima i due azzurri lo facciano (80%-70%), si tratta soprattutto di un match deciso sui dettagli nonostante i 10 punti in più portati a casa da Bolelli/Vavassori. Che, però, possono ora sorridere. E può farlo soprattutto Bolelli, che era al rientro dopo l’assenza di Indian Wells.