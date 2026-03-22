Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Alcaraz a Miami: i punti che può recuperare nella corsa al n.1

Jannik Sinner vincendo ad Indian Wells la settimana scorsa aveva guadagnato 1000 punti netti nei confronti di Carlos Alcaraz nel ranking ATP: il vantaggio dello spagnolo lunedì 16 marzo era sceso infatti a 2150 punti: a Miami non potrà ancora esserci il sorpasso in vetta alla classifica, ma con la sconfitta di Alcaraz contro Korda si aprono scenari molto interessanti nella corsa al numero 1 del mondo dalle prossime settimane.

Lo spagnolo, infatti, lo scorso anno perse all’esordio in Florida e dunque scarterà soltanto 10 punti, ma l’eliminazione al terzo turno non ha cambiato di molto le cose, consegnando ad Alcaraz appena 50 punti: l’iberico e Sinner, al momento, sono separati virtualmente da 2140 punti. Qualora Sinner dovesse guadagnare ancora su Alcaraz, facendo scendere il gap sotto i 2000 punti, allora il sorpasso potrebbe arrivare lunedì 13 aprile.

I due tennisti, infatti, risultano entrambi iscritti al torneo ATP Masters 1000 (non obbligatorio) di Montecarlo, vinto lo scorso anno da Alcaraz, che dunque scarterà 1000 punti: il divario con cui i due partirebbero nel Principato, allora, sarebbe inferiore ai 1000 punti, e Sinner, con una combinazione di risultati molto favorevole, potrebbe tornare al numero 1 ATP.

Per scendere sotto i 2000 punti di ritardo, però, Sinner dovrà vincere almeno altri due match, arrivando ai quarti di finale, che lo farebbero issare a quota 11600 punti, a -1990 dall’iberico. L’azzurro, però, potrebbe avvicinarsi anche molto di più: vincendo il torneo, infatti, si porterebbe a quota 12400, ovvero a -1150 punti, ripartendo poi così virtualmente da -150 punti a Montecarlo.

A sorridere, però, è anche lo statunitense Taylor Fritz, numero 6 del seeding, che a Miami è ora il tennista con la testa di serie più bassa ancora in tabellone nella parte alta, ma a sfruttare il buco lasciato da Alcaraz potrebbe essere anche lo stesso Matteo Berrettini, che questa notte sfiderà il monegasco Valentin Vacherot, ma in caso di accesso agli ottavi potrebbe anche essere autorizzato a sognare la finale.

RANKING ATP UFFICIALE 16 MARZO

1 Carlos Alcaraz 13550

2 Jannik Sinner 11400 (-2150)

RANKING VIRTUALE AL 22 MARZO

1 Carlos Alcaraz 13590

2 Jannik Sinner 11450 (-2140)