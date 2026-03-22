Carlos Alcaraz eliminato a Miami! Korda realizza l’impresa della vita in tre set!

Lo statunitense Sebastian Korda, numero 32 del seeding, elimina, nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami, in Florida (Stati Uniti), lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo: il padrone di casa si impone con lo score di 6-3 5-7 6-4 dopo due ore e 20 minuti di battaglia. Agli ottavi per Korda uno tra lo spagnolo Martin Landaluce ed il russo Karen Khachanov.

Nel primo set Korda manca un break point nel secondo game, poi però deve annullarne due nel terzo. L’equilibrio perdura fino al 3-3, poi lo statunitense scappa via grazie al break a quindici conquistato nell’ottavo game. Lo statunitense va a servire per il set, tiene la battuta a trenta ed incamera la frazione sul 6-3 dopo 41 minuti.

Nella seconda partita Alcaraz deve subito inseguire, subendo il break a trenta nel terzo game. Lo statunitense annulla la palla per l’immediato controbreak e va sul 3-1, ma poi non sfrutta l’occasione per portarsi sul 4-1 pesante. L’iberico si salva, resta in scia, e poi, quando Korda va a servire per il match, piazza il controbreak a zero che vale il 5-5. L’onda d’urto dello spagnolo manda in tilt l’avversario: nuovo break nel dodicesimo game e conti pareggiati col 7-5 dopo 51 minuti.

Nella frazione decisiva le occasioni di break latitano, con diversi game ai vantaggi, ma sempre senza opportunità per strappare la battuta. La svolta arriva nel settimo gioco, con Alcaraz che dal 40-30 perde tre punti di fila e cede il servizio. Korda va sul 4-3, tiene la battuta a trenta ed allunga. Lo spagnolo si salva ai vantaggi nel nono game e resta in scia, ma lo statunitense difende il turno al servizio ed al secondo match point chiude i conti sul 6-4 dopo 48′.

Le statistiche sottolineano come Korda nei momenti delicati si affidi al servizio, collezionando ben dodici ace, mentre lo spagnolo faccia più fatica, con 2 ace ma altrettanti doppi falli. La differenza sta nei dettagli: lo statunitense sfrutta 3 palle break su 5 e ne cancella 3 delle 5 concesse all’avversario. Il nordamericano chiude con 33 vincenti contro i 30 di Alcaraz, ma concede anche più gratuiti, 32-25.