Gianluca Cadenasso a segno nel Challenger di Asuncion. Anche Travaglia s’impone a Zadar

Una splendida performance di settimana regala a Gianluca Cadenasso, ventunenne genovese, la vittoria al Challenger di Asuncion, in Paraguay. Si tratta del suo primo successo a questo livello, dopo la finale persa ad Alicante nello scorso novembre, oltre alla conferma di ottime qualità di un giocatore del quale da tempo si notavano i progressi soprattutto con la rapida scalata ITF-Challenger.

In terra paraguaiana, per Cadenasso primo turno vinto sull’ecuadoriano Alvaro Guillen Meza, con un comodo 6-3 6-3 sul numero 6 del seeding. Al secondo turno sconfitto l’argentino Luciano Emanuel Ambrogi per 6-1 6-4, poi, ai quarti di finale, il brasiliano Pedro Boscardin Dias per 6-1 6-3. In semifinale è toccato all’argentino Lautaro Midon per 4-6 6-1 6-0 e, infine, in finale all’uruguaiano Franco Roncadelli, valido frequentatore dei tornei sul rosso, per 7-6(5) 6-0.

Ma non è solo Cadenasso a vincere tornei questa settimana. Dopo Modena lo scorso anno, arriva uno squillo estero per la prima volta dal 2021 anche per Stefano Travaglia. L’ascolano classe 1991 fa suo il Challenger di Zadar (o Zara, a seconda di come la si vuol vedere), in Croazia.

Vero è che in finale il francese Arthur Géa si ritira dopo tre game, o meglio 15 minuti sul 2-1 per Travaglia. Il quale, però, nel resto dell’evento aveva comunque avuto i suoi meriti. Esordio da 7-5 7-5 contro il croato Mili Poljicak, poi 6-3 6-2 al tedesco Henri Squire. Anche ai quarti conclusione anticipata (ritiro dello slovacco Alex Molcan dopo il 6-2 per l’italiano nel primo set), quindi, in semifinale, ancora aria di Croazia con il successo su Matej Dodig per 7-6(3) 6-3.

Per Cadenasso il ranking ATP ora parla di un balzo di 76 posizioni, al netto dei cambiamenti della settimana entrante. Al momento è virtualmente numero 224, ampiamente best ranking. Per Travaglia, invece, risalita al numero 141 (+20): parliamo però di un giocatore che, cinque anni fa, è stato numero 60 del mondo nonché secondo avversario in una finale ATP di Jannik Sinner.