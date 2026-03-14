Alcaraz-Medvedev oggi, ATP Indian Wells 2026: definito l’orario della semifinale! Dove vederla in tv e streaming

Carlos Alcaraz affronterà Daniil Medvedev quest’oggi nella seconda semifinale del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano, lo spagnolo e il russo saranno i protagonisti di un incontro che metterà in palio un posto per la finale. I pronostici sono tutti per lo spagnolo, in passato già vincitore due volte di questo torneo, battendo proprio il russo in finale.

Sarà interessante capire se il moscovita saprà disinnescare le giocate geniali di Alcaraz, accompagnato da una grande condizione fisica e da un rendimento altissimo con la combinazione servizio-dritto. Da dire però che Medvedev sembra aver ritrovato quello smalto che nelle ultime due stagioni aveva un po’ disperto.

Sotto la guida di Thomas Johansson, l’ex n.1 del mondo ha alzato il rendimento in battuta e trovato maggior solidità fisica e mentale. Il confronto con Carlitos saprà fornire un indicatore piuttosto chiaro, nella considerazione che le tante armi a disposizione dell’iberico lo mettono in condizione di prevalere contro un avversario non così imprevedibile.

La partita tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, valida per le semifinali del Masters1000 di Indian Wells 2026, sarà la terza prevista sul campo centrale, non prima delle 23:00 italiane. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Tennis (203), dalle 23.30 anche su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ALCARAZ-MEDVEDEV ATP INDIAN WELLS 2026 OGGI

Sabato 14 marzo (orari italiani)

STADIUM 1 – Inizio alle 19:00

K. Siniakova / T. Townsend (3) vs A. Danilina / A. Krunic (5)

Non prima delle 21.30

A. Zverev (4) vs J. Sinner (2)

Non prima delle 23.00

C. Alcaraz (1) vs D. Medvedev (11)

Non prima delle 02.00 di domenica 15 marzo

G. Andreozzi / M. Guinard vs A. Rinderknech / V. Vacherot

PROGRAMMA ALCARAZ-MEDVEDEV ATP INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), dalle 23.30 anche su Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport