Sinner-Zverev oggi, ATP Indian Wells 2026: definito l’orario della semifinale! Dove vederla in tv e streaming

Jannik Sinner affronterà quest’oggi (non prima delle 21:30 italiane) il tedesco Alexander Zverev nella prima semifinale del Masters1000 di Indian Wells. L’azzurro (n.2 del mondo) andrà a caccia della prima qualificazione in finale della carriera in questo torneo, affrontando uno dei suoi rivali “storici”. Non si profila, però, un match semplice.

Zverev, infatti, sta giocando piuttosto bene in California, avendo ottime percentuali di rendimento col servizio e mettendo in mostra un dritto molto più solido e centrato di altre circostanze. Di contro, Jannik deve ricostruirsi le sue certezze, reduce da un periodo di poca brillantezza. Per questo motivo, le incognite non mancano.

Se si guardano i precedenti, il pusterese è avanti 6-4 ed è in striscia aperta da cinque match col teutonico. Tuttavia, mai si sono incrociati in questo evento, che ha in sé caratteristiche molto particolari: campi non velocissimi e ribalzo della palla piuttosto alto. Una superficie che, per certi versi, richiede un’impostazione da terra rossa.

La partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valida per le semifinali del Masters1000 di Indian Wells 2026, sarà la seconda prevista sul campo centrale, non prima delle 21:30 italiane. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-ZVEREV ATP INDIAN WELLS 2026 OGGI

Sabato 14 marzo (orari italiani)

STADIUM 1 – Inizio alle 19:00

K. Siniakova / T. Townsend (3) vs A. Danilina / A. Krunic (5)

Non prima delle 21.30

A. Zverev (4) vs J. Sinner (2)

Non prima delle 23.00

C. Alcaraz (1) vs D. Medvedev (11)

Non prima delle 02.00 di domenica 15 marzo

G. Andreozzi / M. Guinard vs A. Rinderknech / V. Vacherot

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV ATP INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport