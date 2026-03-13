Errani/Vavassori abdicano nel torneo di doppio misto ad inviti di Indian Wells: in finale Bencic/Cobolli

Ci sarà un solo italiano nella finale della terza edizione del torneo di doppio misto ad inviti all’interno dei BNP Paribas Open 2026 di tennis, in corso ad Indian Wells, in California (Stati Uniti): la coppia detentrice del titolo, composta dagli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori, cede in semifinale al duo formato da Flavio Cobolli e dall’elvetica Belinda Bencic.

La coppia tutta italiana, accreditata della quarta testa di serie, viene sconfitta dall’azzurro e dall’elvetica, che si impongono con un duplice 6-3, maturato in un’ora e nove minuti di gioco, e nella finale di domani se la vedranno con la coppia numero 1 del tabellone, formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dal britannico Lloyd Glasspool.

Nel primo set si assiste ad uno scambio di break tra terzo e quarto game, poi il momento decisivo arriva nell’ottavo gioco, quando l’azzurro e l’elvetica trovano il break al punto decisivo: Cobolli e Bencic vanno sul 5-3 e poi tengono il servizio, per chiudere così i conti sul 6-3 in 36 minuti.

Nella seconda frazione l’equilibrio si rompe subito, con la svizzera e l’italiano che trovano il break nel terzo game ed allungano sul 2-1. Errani e Vavassori restano in scia fino al 3-4, poi nel nono gioco arriva un altro strappo in favore di Bencic e Cobolli, i quali replicano il 6-3 in 33 minuti e centrano l’ultimo atto.

Le statistiche premiano la coppia italo-svizzera, che vince 54 punti contro i 48 degli azzurri, rivelandosi cinica nei momenti decisivi: Cobolli e Bencic sfruttano 4 delle 8 palle break avute a disposizione, ma soprattutto cancellano 6 delle 7 opportunità concesse agli avversari.