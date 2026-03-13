Tennis, Luca Nardi costretto a fermarsi: scoperta una frattura all’ulna ad Indian Wells

Luca Nardi era stato eliminato al primo turno delle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells dallo statunitense Trevor Svajda: l’azzurro era caduto nel corso del match, e dopo dieci giorni è stata comunicata l’entità dell’infortunio.

L’azzurro ha scoperto molto dopo le conseguenze di quanto accaduto: “Purtroppo durante la mia partita a Indian Wells ho avuto una brutta caduta. Solo dopo alcuni accertamenti fatti negli ultimi giorni abbiamo scoperto che si tratta di una frattura dell’ulna“.

L’italiano sarà costretto a fermarsi ed inizierà subito il percorso di recupero: “Sono molto dispiaciuto, ma ora è il momento di fermarmi, recuperare bene e lavorare per tornare il prima possibile. Farò di tutto per ripartire al meglio. Grazie a tutti per il supporto“.

L’ulna è un osso dell’avambraccio: Nardi dunque dovrà recuperare dalla frattura all’arto superiore sinistro, e lo stop potrebbe essere anche abbastanza lungo. L’azzurro è uscito dalla top 100, ad inizio marzo ha perso 26 posizioni ed attualmente è al numero 135 del mondo.

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