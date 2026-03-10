Lorenzo Musetti in top5 anche dopo Indian Wells? Solo un avversario può impensierirlo

Lorenzo Musetti è uscito all’esordio nell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, e nel ranking mondiale ha perso 40 punti, dato che lunedì prossimo ne scarterà 50, mentre per la semplice partecipazione ne guadagnerà soltanto 10.

L’azzurro è sceso da quota 4405 a 4365, ma al momento resta sempre al quinto posto della classifica ATP, anche se non è ancora certo di confermare la propria posizione: Musetti potrebbe essere infatti scavalcato dal canadese Felix Auger-Aliassime.

Il nordamericano attualmente è ottavo a quota 4000 punti, ma arrivando in finale si isserebbe a quota 4550, superando l’azzurro e portandosi al quinto posto. Vincendo il torneo, però, il canadese arriverebbe a quota 4900, potendo superare anche il tedesco Alexander Zverev, al momento a quota 4605, ma ancora in corso negli USA.

RANKING ATP LIVE AL 10 MARZO

1 Alcaraz Carlos 13250

2 Sinner Jannik 10500

3 Djokovic Novak 5370

4 Zverev Alexander 4605

5 Musetti Lorenzo 4365 (eliminato)

6 De Minaur Alex 4185 (eliminato)

7 Fritz Taylor 4170 (eliminato)

8 Auger-Aliassime Felix 4000

9 Shelton Ben 3860 (eliminato)

10 Bublik Alexander 3365 (eliminato)