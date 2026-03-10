WTA Indian Wells 2026, Paolini crolla nel terzo set e si ferma agli ottavi con la sorprendente Gibson

Jasmine Paolini manca una grande occasione di accedere ai quarti di finale nel WTA 1000 di Indian Wells e cede in tre set alla sempre più sorprendente Talia Gibson. Continua la favola della numero 112 del mondo sul cemento americano, che ha battuto l’azzurra con il punteggio di 7-5 2-6 6-1 dopo due ore di gioco. Una sconfitta sicuramente amara per la toscana, che è totalmente crollata nel terzo e decisivo set, sotto i colpi comunque di una Gibson davvero in versione stellare.

Gibson ha concluso la partita addirittura con quarantaquattro vincenti, demolendo nel terzo set l’azzurra con una serie di risposte vincenti. Sono stati ventisei, invece, quelli di Paolini, che è finita completamente in balia dell’australiana, che ha commesso anche 42 errori non forzati contro i 23 dell’italiana. Paolini ha vinto il 60% dei punti quando ha servito la prima rispetto al 72% dell’avversaria.

Il match parte anche bene per Paolini, che nel quarto gioco sfrutta due regali di Gibson, che prima commette doppio fallo e poi affossa il dritto, con l’azzurra che ottiene il break e prova a scappare. La fuga, però, dura pochissimo, perché l’australiana trova il controbreak immediato con due ottimi rovesci che lasciano impietrita l’azzurra. Si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio fino all’undicesimo gioco, con Paolini che cancella tre palla break, ma deve capitolare sulla quarta con Gibson che sfonda con il dritto. L’australiana si prende così il primo set per 7-5.

Nonostante il set perso in quel modo, la toscana parte bene nella seconda frazione e trova il break nel secondo gioco complice anche un brutto errore di dritto dell’australiana. Un vantaggio che questa volta l’azzurra riesce a confermare, portandosi prima sul 3-0 e poi anche sul 4-1 senza troppi problemi. Jasmine arriva anche sul 5-2 e nell’ottavo game si porta sullo 0-40, chiudendo al primo set point sul 6-2 e riportando il match in parità.

Purtroppo Jasmine inizia malissimo il terzo set, subendo subito il break in apertura, con Gibson che sfonda con la risposta di dritto. Paolini sembra definitivamente capitolare nel terzo gioco, ma resta nel match dopo aver annullato due palle del doppio break. Purtroppo nel quinto game Gibson si porta addirittura sullo 0-40 e sulla seconda palla break trova una pazzesca risposta di rovescio, che vale il 4-1. Il match finisce qui, con l’australiana che piazza poi un’altra serie di risposte vincenti nel sesto game, andando a chiudere sul 6-1 e qualificandosi meritatamente per i quarti di finale ad Indian Wells.