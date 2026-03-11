Jannik Sinner piega Joao Fonseca dopo un match tirato e avanza ai quarti a Indian Wells

Jannik Sinner, numero 2 del seeding, approda ai quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, in California (Stati Uniti): l’azzurro piega in due tiebreak il brasiliano Joao Fonseca, sconfitto con lo score di 7-6 (6) 7-6 (4) dopo due ore e tre minuti di dura lotta, e nel prossimo turno se la vedrà con il padrone di casa statunitense Learner Tien, testa di serie numero 25.

Nel primo set Sinner deve subito fronteggiare una palla break nel secondo game, ma dal 30-40 l’azzurro infila tre punti e si salva ai vantaggi. A seguire, però, è l’azzurro a mangiarsi le mani, con Fonseca che va sotto 30-40 nel settimo gioco e poi concede un altro break point all’italiano ai vantaggi del nono game: in entrambi i casi il brasiliano supera indenne il momento difficile. Si va al tiebreak, e qui dall’1-2 Fonseca infila quattro punti consecutivi per scappare sul 5-2. Sinner recupera uno dei due minibreak di ritardo, ma a seguire il sudamericano conquista tre set point consecutivi sul 6-3. A questo punto l’azzurro sale in cattedra, infila cinque punti di fila e ribalta il punteggio, andando a chiudere al primo set point sull’8-6 dopo un’ora e tre minuti.

La seconda frazione è più frizzante rispetto alla prima: Sinner, dopo aver risalito la china nel parziale d’apertura, sembra definitivamente incanalare il match dalla sua parte nel sesto game, quando scappa sullo 0-30, si procura due break point sul 15-40, ed alla seconda occasione strappa la battuta all’avversario, allungando sul 4-2. L’azzurro conferma il break e si issa sul 5-2, poi però accusa un passaggio a vuoto, Fonseca piazza un parziale di 12 punti a 2, e con il controbreak a zero nel nono game va poi a riacciuffare Sinner sul 5-5. Senza ulteriori sussulti si va al tiebreak: è ancora del brasiliano il primo minibreak, che vale il 3-2, ma l’azzurro pareggia subito i conti e si gira sul 3-3. Dopo il cambio di campo Fonseca va sul 4-3, ma da quel momento è Sinner a dettare legge: l’italiano vince gli ultimi quattro punti giocati e chiude i conti sul 7-4 dopo un’ora, approdando ai quarti di finale.

Le statistiche indicano un grande equilibrio, con Sinner che vince 79 punti contro i 77 dell’avversario, mettendo a segno più vincenti, 37-27, e contenendo il numero dei gratuiti, 21-24. L’azzurro sfrutta una sola delle quattro palle break avute a disposizione in tre diversi game, e ne annulla una delle due concesse al sudamericano, mentre si aggrappa spesso al servizio, mettendo a segno 15 ace a fronte di un solo doppio fallo. Il numero 2 del mondo serve il 59% di prime, sulle quali però ottiene l’86% dei punti, mentre con la seconda il dato scende al 52%.