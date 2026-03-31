WTA Bogotá 2026, Panna Udvardy agli ottavi. Bene anche Maria e Kawa
Si alza il sipario sulla Copa Colsanitas 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 250 scattato a Bogotá, in Colombia: nei primi sei incontri dei sedicesimi, nei quali non scendono in campo italiane, avanzano le due teste di serie impegnate, la teutonica Tatjana Maria, numero 4, e la magiara Panna Udvardy, numero 8.
L’ellenica Despina Papamichail supera la qualificata russa Anastasia Tikhonova per 6-3 6-1, mentre la wild card argentina Julia Riera regola la qualificata transalpina Séléna Janicijevic, sconfitta per 7-6 (5) 6-1, infine l’ungherese Panna Udvardy, numero 8, piega la wild card colombiana Maria Torres Murcia per 6-1 1-6 6-0.
Il derby statunitense va alla wild card Julieta Pareja, che elimina la connazionale Elizabeth Mandlik con un duplice 6-3, mentre la polacca Katarzyna Kawa liquida la transalpina Carole Monnet con lo score di 6-1 6-0, infine la tedesca Tatjana Maria, numero 4, supera la wild card colombiana Valentina Mediorreal Arias per 6-2 6-1.
WTA BOGOTÁ 2026
Primo turno
Despina Papamichail (Grecia) b. Anastasia Tikhonova (Russia, Q) 6-3 6-1
Julia Riera (Argentina, WC) b. Séléna Janicijevic (Francia, Q) 7-6 (5) 6-1
Panna Udvardy (Ungheria, 8) b. Maria Torres Murcia (Colombia, WC) 6-1 1-6 6-0
Julieta Pareja (Stati Uniti, WC) b. Elizabeth Mandlik (Stati Uniti) 6-3 6-3
Katarzyna Kawa (Polonia) b. Carole Monnet (Francia) 6-1 6-0
Tatjana Maria (Germania, 4) b. Valentina Mediorreal Arias (Colombia, WC) 6-2 6-1