Tabellone WTA Charleston 2026: Elisabetta Cocciaretto unica azzurra al via con vista su Pegula

Erede del torneo di Hilton Head, il WTA di Charleston occupa un posto unico da più di vent’anni nel circuito professionistico. Si tratta, infatti, del solo evento che si disputa su una particolare superficie, la terra verde, che ha anche un altro nome particolare, har-tru. Un nome dall’origine particolarissima: har è, in realtà, l’acronimo di Henry Alexander Robinson, l’uomo che per sommi capi ebbe l’idea della terra verde, mentre tru si lega a un commento della moglie, “true color”. Si è trattato di una superficie utilizzata anche in tre edizioni degli US Open a Forest Hills (1975-1977), prima dell’approdo a Flushind Meadows.

Al via di questo torneo c’è un’italiana: Elisabetta Cocciaretto, accreditata della testa di serie numero 14 e pertanto, considerato il fatto che qui le partecipanti sono 48, ha un bye al primo turno. Al secondo potrebbe però già trovare un’avversaria pericolosa, l’americana Peyton Stearns, prima di doversi confrontare con Jessica Pegula, detentrice del titolo. Scontro complesso, ma non impossibile specialmente dopo il successo della marchigiana a Wimbledon 2025, qualora il confronto si materializzasse.

Molta curiosità per due: Belinda Bencic, con la svizzera ripetutamente protagonista a Charleston (dove ha vinto nel 2022), e Iva Jovic, visto che l’americana è molto attesa nel suo percorso di scalata ai piani alti. Pochi i primi turni di spicco, ma c’è da credere che una volta che si arriverà ai secondi molte sfide avranno un notevole senso.

C’era anche un’italiana nel tabellone di qualificazione, ma Tatiana Pieri, entrata peraltro come alternate, è stata eliminata senza troppi problemi (6-0 6-3) dall’americana Ayana Akli, ventiquattrenne del Maryland. Nella storia di questo torneo pochi i picchi italiani, tra i quali in tema recente si ricorda la semifinale di Sara Errani nel 2016.

TABELLONE WTA 500 CHARLESTON 2026

Pegula (USA) [1]-Bye

Putintseva (KAZ)-Sun (NZL)

Sherif (EGY)-Stearns (USA)

Bye-Cocciaretto (ITA) [14]

Fernandez (CAN) [9]-Bye

Qualificata/Lucky Loser-Oliynykova (UKR)

Lys (GER)-Volynets (USA)

Bye-Shnaider [7]

Jovic (USA) [4]-Bye

Parks (USA)-Qualificata/Lucky Loser

Andreescu (CAN) [WC]-Galfi (HUN)

Bye-Kenin (USA) [16]

Sakkari (GRE) [10]-Bye

Qualificata/Lucky Loser-Badosa (ESP) [WC]

Qualificata/Lucky Loser-Brady (USA) [WC]

Bye-Kalinskaya [8]

Keys (USA) [5]-Bye

Tomljanovic (AUS)-Qualificata/Lucky Loser

Qualificata/Lucky Loser-Bondar (HUN)

Bye-Frech (POL) [11]

Bejlek (CZE) [13]-Bye

Sierra (ARG)-Qualificata/Lucky Loser

Zakharova-Yastremska (UKR)

Bye-Bencic (SUI) [3]

Mertens (BEL) [6]-Bye

Krueger (USA)-McNally (USA)

Linette (POL)-Kessler (USA)

Bye-Tjen (INA) [12]

Baptiste (USA) [5]-Bye

Stephens (USA) [WC]-Zarazua (MEX)

Zhang (CHN)-Starodubtseva (UKR)

Bye-Alexandrova [2]