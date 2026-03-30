Ranking WTA (30 marzo 2026): Aryna Sabalenka sempre più regina, Paolini perde un posto

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del 1000 di Miami: la bielorussa Aryna Sabalenka vola dopo la vittoria del Sunshine Double ed è sempre più in vetta alla classifica mondiale. Alle sue spalle troviamo la kazaka Elena Rybakina e l’americana Coco Gauff, finalista a Miami e sconfitta da Sabalenka.

Perde una posizione Jasmine Paolini, che inizia questa settimana in ottava posizione. La toscana non è riuscita a confermare la semifinale dell’anno scorso in Florida, avendo una conseguenza in negativo. A completare la top-10 troviamo la polacca Iga Swiatek (n.4), sempre più in difficoltà, le statunitensi Jessica Pegula (n.5) e Amanda Anisimova (n.6), l’ucraina Elina Svitolina (n.7), la canadese Victoria Mboko (n.9) e la russa Mirra Andreeva (n.10).

RANKING WTA

Lunedì 30 marzo 2026

1 Aryna Sabalenka 11025

2 Elena Rybakina 8108

3 Coco Gauff 7278

4 Iga Swiatek 7263

5 Jessica Pegula 6243

6 Amanda Anisimova 6180

7 Elina Svitolina 3965

8 Jasmine Paolini 3907

9 Victoria Mboko 3531

10 Mirra Andreeva 3121

Considerando le altre tenniste italiane, la situazione appare decisamente meno favorevole. Si evidenzia la presenza di Elisabetta Cocciaretto, attualmente classificata come n.2 d’Italia (n.43), con sole due rappresentanti azzurre nella top-100. Per individuare ulteriori giocatrici, è necessario scendere oltre, in particolare per quanto concerne Lucrezia Stefanini (n.148).

AZZURRE TOP-10

Lunedì 30 marzo 2026

8. Jasmine Paolini 3907

43. Elisabetta Cocciaretto 1280

148. Lucrezia Stefanini 526

150. Nuria Brancaccio 506

161. Lucia Bronzetti 456

187. Lisa Pigato 387

208. Silvia Ambrosio 335

226. Camilla Rosatello 310

248. Jessica Pieri 276

267. Jennifer Ruggeri 259