WTA Finals, si cambia. Dal 2027 una nuova sede succederà a Riad

La notizia è data da Ben Rothenberg: le WTA Finals, nel 2026, si giocheranno sì a Riad, ma per l’ultima volta. Ci si muoverà lontano dall’Arabia Saudita per il periodo che andrà dal 2027 in avanti. Il tutto dopo due edizioni, quelle 2024 e 2025, che hanno fatto ampiamente discutere per motivi oltre il tennis e anche per il pubblico non esattamente ampio che si è visto sulle tribune.

Secondo quanto riportato da Rothenberg sul suo Substack Bounces, i piani della WTA di andarsene da Riad si attiveranno nonostante l’amministratrice delegata Portia Archer fosse del parere di restarci anche oltre l’accordo originale della durata di tre anni (e lo aveva spiegato in passato a The Atletic).

Rothenberg, inoltre, riporta che la città che al momento ha i favori del pronostico per aggiudicarsi perlomeno l’edizione 2027 (e anche alcune successive) è Charlotte, in North Carolina. Nel caso in essere, l’arena da utilizzare potrebbe essere lo Spectrum Center, dove abitualmente giocano gli Charlotte Hornets in NBA e che, rinnovata nel 2016, può contenere circa 20.000 persone a seconda delle configurazioni.

L’appoggio è di quelli importanti, leggere alla voce Ben Navarro, il miliardario padre della tennista Emma, il quale ha già investito molto nel tennis (Charleston e soprattutto Cincinnati, con uno spostamento in North Carolina che però è stato evitato). Ovviamente rimane da capire se ci saranno offerte anche da altre città, o almeno se queste saranno espresse pubblicamente.