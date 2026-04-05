WTA Bogotá 2026: Marie Bouzkova rimonta Udvardy e vince in Colombia

Per la prima volta in carriera Marie Bouzkova vince un torneo lontano dalla sua Praga. A Bogotá, in Colombia, è suo il titolo battendo in finale l’ungherese Panna Udvardy per 6-7(6) 6-2 6-2. Dopo un evento ricchissimo di sorprese, alla fine a conquistare la vittoria è la numero 1 del seeding, che ritrova il proprio best ranking di numero 24.

Il primo set è non duro, di più: serve un’ora e 20 minuti per portarlo a termine. Inizialmente è Bouzkova ad avere il vantaggio dalla propria parte, con il break immediato che la porta sul 2-0 (con annessa palla dell’1-1 annullata). Non c’è molto di cui gioire, però, o almeno non nel breve termine, perché Udvardy resta lì, lotta, recupera il break, lo riperde, va sotto 5-3, annulla un set point sul 30-40 e poi piazza un secondo controbreak a zero. Stavolta è la ceca a dover recuperare, e dopo aver perso 13 punti in fila, dal 5-6 0-40 risale e agguanta il tie-break. Anche qui Bouzkova sale sul 5-1, poi un po’ si ferma lei, un po’ Udvardy non molla mai, due set point consecutivi se ne vanno, e alla seconda occasione è la magiara a chiudere sul 9-7.

Tanto sforzo, però, a Udvardy costa parecchio caro: due game lottati, poi arrivano 13 punti consecutivi di Bouzkova, 12 dei quali significano 4-1 con annesso servizio strappato a zero sul 2-1. Poi, in verità, dal sesto gioco in poi le due la battuta non la tengono più, ma per la ceca è tanto di guadagnato perché arriva il terzo set con questo 6-2.

Il terzo parziale vede Bouzkova rischiare subito tantissimo, dovendo annullare tre palle break non consecutive. Una volta riuscita nell’intento, però, la giocatrice di Praga no si ferma: break a 30 e poi, quando Udvardy prova a rimontarla risalendo sul 3-2, ne arriva un altro a 15 che, sommato al 30-40 non lasciato concretizzare, pesa enormemente sul match. Non per caso, Bouzkova vince l’ultimo game in risposta a zero, potendo così alzare le braccia al cielo dopo due ore e 52 minuti di lotta intensissima.

Per certi verso suona quasi come una partita di dettagli, ma alla fine dei conti il maggior peso ce l’ha il 63%-56% di punti vinti con la prima (44/70 contro 32/57). Dal canto suo, Udvardy può sorridere perché ritocca la propria miglior classifica, salendo al numero 71 WTA.