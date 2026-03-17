World Baseball Classic, il bilancio di Mazzieri: “Entusiasmo da incanalare per attirare più gente”

Il bilancio non può che essere ampiamente positivo per l’Italia, che chiude il World Baseball Classic con 5 vittorie ed una sconfitta, uscendo in semifinale dopo aver battuto, tra le altre, Stati Uniti, Messico e Porto Rico: il presidente federale, Marco Mazzieri, analizza al sito della FIBS quel che lascia in eredità agli azzurri questo torneo.

La forza del gruppo italiano: “Perdere non piace mai a nessuno, perdere in questa situazione anche meno, però credo che la cosa che questi ragazzi si porteranno dietro da ora a vent’anni è che, quando si ritroveranno, sorrideranno perché le emozioni e i sentimenti che hanno provato in questi quindici giorni se li ricorderanno per tutta la vita“.

Le possibilità per i giocatori nati e cresciuti in Italia: “Quello che ci lascia questo Classic è sicuramente un segnale importante per i ragazzi italiani perché, come hanno dimostrato Gabriele Quattrini e Claudio Scotti, sono stati qui per poter dire anche la loro, ed è la dimostrazione che lavorando duro si possono raggiungere grandi risultati“.

Il futuro del baseball azzurro dopo questo torneo: “Poi starà a noi come federazione riuscire a incanalare tutto questo entusiasmo per poter cercare di far avvicinare quanta più gente possibile ai nostri sport e, possibilmente, anche far capire a tutti i nostri club che dobbiamo fare qualcosa in più dal punto di vista del contorno della partita perché il baseball è più che mai divertimento“.