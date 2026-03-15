World Baseball Classic 2026, definito il pitcher partente per il Venezuela. Novità sul limite di lanci

Francisco Cervelli ha già selezionato quale sarà il lanciatore partente per la semifinale del World Baseball Classic, che l’Italia disputerà alle ore 01.00 di martedì 17 marzo sul diamante di Miami contro il Venezuela. Il manager della nostra Nazionale ha annunciato in conferenza stampa che si affiderà a Michael Lorenzen per il durissimo testa a testa contro i sudamericani, già capaci di eliminare il favorito Giappone della stella Ohtani e che inseguiranno il colpaccio anche contro gli azzurri.

Il 34enne ha regalato spettacolo nella leggendaria partita vinta contro gli USA nella fase a gironi: il fuoriclasse della MLB contribuì in maniera determinante al successo contro i maestri del batti e corri, lasciò il monte di lancio nel cuore del quinto inning, dopo aver concesso appena due valide e avere annientato l’intero line-up a stelle e strisce a suon di bordate fulminanti e potentissime. Quando ha chiuso la sua partita, l’Italia conduceva per 5-0 e poi si impose per 8-6.

Il pitcher dei Colorado Rockies, che nel corso della propria carriera ha indossato anche le casacche di Cincinnati Reds, Los Angeles Angels, Detroit Tigers, Philadelphia Phillies, Texas Rangers e Kansas City Royals sempre nella massima Lega statunitense, ha partecipato anche al sempre prestigioso All-Star Game nel 2023.

Attenzione a una novità regolamentare che avrà un peso specifico determinante: nella fase a gironi un pitcher poteva effettuare massimo 65 lanci prima di essere sostituito, per il quarto di finale il limite era stato innalzato a 80 lanci, mentre per la semifinale potrà eseguire 95 lanci prima di dover abbandonare il monte. Questo significa che Michael Lorenzen potrà rimanere in campo più a lungo e questo sarà un vantaggio per l’Italia, considerando la caratura agonistica di un giocatore di grande caratura agonistica e di lunga esperienza.