World Baseball Classic 2026: l’Italia rinforza il bullpen con l’asso MLB Aaron Nola!

L’Italia si rinforza sensibilmente in vista del World Baseball Classic 2026, in programma dal 5 al 17 marzo. Aaron Nola entrerà infatti a fare parte del roster della nostra Nazionale, come ha rivelato Ty Daubert di Phillies Nations: il quotato lanciatore ha deciso di rappresentare il Bel Paese e non gli USA, per cui giocheranno tre suoi compagni di squadra ai Philadelphia Phillies, ovvero Kyle Schwarber, Brad Keller e Bryce Harper.

Daubert ha riferito che Rob Thomson, manager dei Phillies, ha dichiarato che Aaron Nole indosserà la giubba azzurra in occasione di un discorso tenuto al PSWA Banquet. Il 32enne vanta ben dodici stagioni in Major League, anche se la sua ultima annata agonistica in MLB non è stata soddisfacente sul monte di lancio (media ERA di 6,01 in appena 17 partite disputate) e ha dovuto fare i conti con un infortunio per buona parte del 2025. Il tutto dopo aver firmato un lauto rinnovo da 172 milioni di euro con la franchigia.

Nelle ultime settimane si era parlato del possibile rientro di Anthony Rizzo (ha annunciato il ritiro a settembre, ma potrebbe essere convocato). Si vocifera anche sulla possibile di avere a disposizione il catcher emergente Kyle Teel, mentre dopo 17 anni sarà nuovamente della partita il pitcher Adam Ottavino.