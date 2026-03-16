World Baseball Classic 2026: Henderson e Anthony mandano gli USA in finale, Repubblica Dominicana battuta

A questo punto sembravano in pochi a crederci davvero, ma il colpo di mano degli USA è fatto: gli States volano in finale al World Baseball Classic e proveranno a riprendersi quanto ottenuto nel 2017 e mancato nel 2023, con l’ultimo duello Ohtani-Trout che fu decisivo nella finale. Battuta per 2-1 la Repubblica Dominicana in una semifinale ad altissima incertezza.

I dominicani passano in vantaggio nel secondo inning con il solo homer di Caminero, che colpisce benissimo sul lancio di Skenes e fa esplodere l’enorme gruppo di compatrioti che si è recato a Miami per sognare assieme a una squadra che, oltre alla semifinale al Classic, ha raggiunto anche la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Gli States, però, non sono pronti ad arrendersi, anzi. Ci pensa Henderson a piazzare, nella quarta ripresa, il fuoricampo della parità, e poco dopo arriva il fuoricampo a destra anche di Anthony, che atterra sull’erba antistante le tribune. Con il 2-1 Anthony mette in mostra anche la scritta USA sulla propria maglia.

La Repubblica Dominicana le prova tutte, ma davvero tutte per ritrovare almeno un punto. Nel quinto inning Soto e Marte cadono vittime di un doppio gioco, nel settimo ci sono corridori in seconda e terza base, ma nulla di tutto ciò è sufficiente: i lanciatori americani che seguono Skenes sono tutti perfetti nel non lasciare concessioni intese come punti e riportare gli States all’ultimo atto.