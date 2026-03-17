Cervelli gonfia il petto: “Non siamo più la Cenerentola, per me questi ragazzi sono i campioni del torneo”

Il sogno dell’Italia di vincere da underdog il World Baseball Classic 2026 si è infranto in semifinale contro il Venezuela, ma l’impresa degli azzurri, guidati da Francisco Cervelli, giunti per la prima volta nella storia al penultimo atto, resta e servirà da slancio per il futuro.

Il manager dell’Italia ha parlato al sito federale dopo il match perso contro i sudamericani: “I miei ragazzi per me sono i campioni del torneo. Nessuno si aspettava che riuscissero a fare ciò che hanno fatto: hanno rivoluzionato il nostro sport in Italia. Quello che abbiamo ottenuto in questo periodo è stato spettacolare, e non finisce qui: andremo avanti“.

Cervelli riconosce i meriti degli avversari, ma anche quanto di buono fatto dagli azzurri: “Il Venezuela ha fatto tutto benissimo. Noi abbiamo fatto una partita spettacolare, non abbiamo vinto, ma il merito è tutto del Venezuela: hanno giocato una partita pulita, hanno lanciato al meglio, hanno segnato punti quando serviva. Non abbiamo commesso così tanti errori. Non abbiamo fallito. Oggi abbiamo semplicemente affrontato una grande squadra. Tutti corrono, corrono e ancora corrono. Questo è il risultato. Questo è il baseball“.

Il manager azzurro guarda ai benefici per il futuro del baseball in Italia scaturiti da questo torneo: “Non siamo più la Cenerentola della situazione, e questo è un aspetto importante: tra tre anni ci prenderanno sul serio. Abbiamo un gruppo di giovani giocatori che parteciperà al prossimo Classic. Ciò che hanno vissuto oggi lo porteranno con sé per il resto della loro vita: un boato spettacolare allo stadio. E la mia squadra è stata spettacolare, fantastica; un gruppo di amici, ragazzi che si sostengono a vicenda“.