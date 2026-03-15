World Baseball Classic, l’Italia non lascia nulla di intentato: arriva un nuovo pitcher mancino!

L’Italia si sta preparando per l’attesissima semifinale del World Baseball Classic, il massimo torneo internazionale riservato al batti e corri: dopo la grande impresa firmata contro gli USA nella fase a gironi e dopo aver regolato Porto Rico nel primo turno a eliminazione diretta, la nostra Nazionale se la dovrà vedere contro il Venezuela in un testa a testa rovente, con il chiaro obiettivo di riscrivere la storia dello sport tricolore.

Oltre all’innesto dell’interbase Brayan Rocchio al posto dell’infortunato Miles Mastrobuoni (si tratta di un ottimo giocatore di MLB con la maglia dei Cleveland Cavaliers), il manager Francisco Cervelli ha annunciato un’altra novità in vista della grande sfida contro i sudamericani, che nella notte sono riusciti a eliminare il quotatissimo Giappone della celeberrima stella Ohtani. Per l’occasione, infatti, gli azzurri potranno contare su un nuovo pitcher.

A Miami arriverà direttamente Joe Jacques per sostituire Dylan De Lucia, il quale ha superato i 50 lanci nel quarto di finale e dunque non sarebbe stato utilizzabile per la prossima partita della prestigiosa manifestazione. Il fresco 31enne (ha spento le candeline lo scorso 11 marzo) fa parte dell’organizzazione dei New York Mets (a ottobre ha siglato un contratto per le minor) e in passato ha anche giocato nella MLB (la massima Lega statunitense, nei fatti il campionato più importante al mondo) con le casacche dei Boston Red Sox e degli Arizona Diamondbacks.

Il punto di forza di Joe Jacques, nato a Shrewsbury (New Jersey), è il mancino: il sinistro è sempre un’arma ricercata a livello sport e l’azzurro potrebbe fare la differenza proprio grazie a questa particolarità. L’auspicio è che sul monte di lancio, dove potrebbe essere impiegato per alcuni inning dopo il partente Michael Lorenzen, possa fare la differenza.