Il bilancio di fine anno del Presidente Mazzieri: “Incredibile quanto fatto dagli azzurri del baseball”

Non può che essere positivo il bilancio di fine anno di Marco Mazzieri, Presidente della Federazione Italiana Baseball Softball arrivato al suo primo anno di incarico. L’autorità ha infatti firmato un lungo messaggio pubblicato sui canali federali, dicendosi soddisfatto per quanto fatto dalle Nazionali maggiori in un 2025 contraddistinto dalla vittoria delle azzurre agli Europei e del meraviglioso secondo posto ottenuto dalla squadra di baseball sempre nella rassegna continentale. Passi in avanti in vista di Los Angels 2028.

“Questo primo anno di presidenza è stato intenso, impegnativo e allo stesso tempo ricco di grandi soddisfazioni sportive ed emotive, che confermano la bontà del percorso intrapreso – ha detto Mazzieri – Sul fronte delle Nazionali Élite, il Softball si è riconfermato campione d’Europa al termine di un torneo straordinario, che ha visto le nostre ragazze protagoniste assolute per qualità tecnica, carattere e spirito di squadra. Un risultato che ci rende orgogliosi e che testimonia la solidità di un movimento che continua a essere un punto di riferimento a livello continentale”.

Il Presidente ha poi proseguito: “Per quanto riguarda il Baseball, dopo il deludente nono posto all’Europeo 2023, abbiamo scelto con decisione di avviare un nuovo progetto, puntando sui nostri giovani, tutti atleti che militano nei campionati italiani. Il manager Francisco Cervelli ha svolto un lavoro capillare, girando l’Italia per individuare i giocatori più adatti a questo percorso. Il secondo posto conquistato all’Europeo ha già di per sé qualcosa di incredibile, ma ciò che più conta è l’aver visto con quanta passione, dedizione e amore per la maglia azzurra questi ragazzi hanno rappresentato il nostro Paese”.

In ultimo Mazzieri ha aggiunto: “Il prossimo anno sarà ancora più impegnativo con gli importanti appuntamenti che aspettano le nazionali Elite – tra cui il World Baseball Classic e la qualificazione al Mondiale di Softball. Rafforzeremo inoltre il lavoro con le Nazionali Giovanili, punteremo sulla formazione e sulla promozione, con l’obiettivo di costruire un futuro solido e sostenibile per tutte le nostre discipline”.