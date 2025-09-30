Mazzieri sul rilancio del baseball: “Cervelli ha ridato una identità. Ha cercato i giocatori anche in Serie B”

Marco Mazzieri, presidente della FIBS, la Federazione Italiana Baseball Softball, ha tracciato ai microfoni federali un bilancio al termine degli Europei 2025 di baseball, conclusi dagli azzurri al secondo posto dopo la sconfitta in finale contro i Paesi Bassi.

Le parole a caldo del presidente federale, pubblicate soltanto oggi: “C’è rammarico, c’è anche un po’ di dispiacere, devo dire, profondo. Insomma, vedere questi ragazzi in lacrime alla fine della partita è sempre un po’ doloroso da questo punto di vista, perché io so quello che ci hanno messo loro, lo staff, e tutto quello che c’è stato intorno all’organizzazione di questo evento, per cui fa proprio male, insomma fa male alle emozioni questa roba qua“.

Il lavoro che ha portato l’Italia fino all’ultimo atto: “Al di là di quelle che sono le valutazioni tecniche, nello specifico delle situazioni, che comunque sarà compito dello staff sicuramente andare ad analizzare, io in tribuna stavo facendo una valutazione guardando i giocatori dei Paesi Bassi e guardando i nostri giocatori: gli altri schieravano due ex Major League di grandissimo nome, non so quanti giocatori con con esperienza di doppia e tripla a e noi abbiamo giocato con tutti i ragazzi e Francisco Cervelli, e questo è il suo grande merito, è andato a scovare in tutti i campi d’Italia, perché lui andava a vedere non so quante partite di tutte le categorie, della Serie B alla Serie A, di tutte e 30 le squadre per cercare e scegliersi i giocatori uno per uno, e credo che la dimostrazione più importante che questi ragazzi hanno dato è proprio quello che hanno messo in campo fino all’ultimo momento, senza nessun imbarazzo o timore reverenziale nei confronti di nessuno, compresa stasera (sabato 27 settembre, ndr)”.

Il progetto per la Nazionale sta dando i suoi frutti: “Quello che avevo chiesto a Francisco Cervelli all’inizio, quando ci siamo interfacciati per eventualmente allenare la Nazionale era ‘Per favore, crea un’identità, ricrea un’identità, che si è andata un po’ perdendo nel corso degli anni, dai un atteggiamento a questa squadra e fai in modo che tutti diano tutto quello che hanno per questa maglia’. Ecco, i ragazzi hanno fatto proprio questo per tutto il torneo, hanno giocato con un’intensità incredibile, ma sempre con il sorriso, e credo che questa sia la dimostrazione più bella di un grandissimo lavoro che Francisco Cervelli e tutto il suo staff hanno fatto dall’inizio di questo raduno, durante tutto l’anno, andando in giro per i campi, e del rapporto che lui ha creato con questi ragazzi: è veramente qualcosa che fa bene all’anima“.