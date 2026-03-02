CiclismoStrada
Trofeo Laigueglia 2026: il percorso ai raggi X. La corsa si decide nel circuito finale
L’Italia, dopo il ritorno in grande stile del Giro di Sardegna, continua ad essere protagonista dell’ inizio di stagione con uno degli appuntamenti immancabili del calendario internazionale. Si corre infatti mercoledì 4 marzo il Trofeo Laigueglia, competizione che rientra nella Coppa Italia delle Regioni.
La corsa in linea, giunta alla sessantatreesima edizione, parte da Albenga e arriva a Laigueglia dopo aver percorso 192 chilometri e 2900 metri di dislivello. Le squadre presenti, nove sono World Tour, si sfidano per decidere il nome di colui che succederà nell’albo d’oro a Juan Ayuso, vincitore dello scorso anno davanti a Christian Scaroni e all’australiano Michael Storer.
L’edizione di quest’anno propone un tracciato che rappresenta il giusto mix tra la curiosità per le novità e il fascino della tradizione. Cambia la partenza perché quest’anno, per la prima volta nella sua storia, la corsa ligure partirà da Albenga, mentre l’altra grande novità è l’inserimento della Cipressa.
L’unico passaggio sull’iconica salita della Milano-Sanremo, omaggio alla classicissima, sarà però molto lontano dal traguardo, quest’anno posto a Corso Badarò, sul lungomare. Il rispetto della tradizione non può prescindere dalla conferma degli storici Capo Berta, Capo Cervo e Capo Mele. La salita di Colla Micheri, 1.9km all’8,4% di pendenza media, sarà il punto cruciale del circuito conclusivo in cui sarò affrontata per tre volte.