Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026: orari, programma, streaming

Dopo il Giro di Sardegna, il calendario ciclistico internazionale propone ora un altro appuntamento nel nostro paese. Mercoledì 4 marzo andrà infatti in scena la sessantatreesima edizione del Trofeo Laigueglia 2026. La corsa ligure è un vero e proprio test per le prime classiche di primavera e anche quest’anno propone al via un parterre di primo livello.

L’anno scorso fu lo spagnolo Juan Ayuso ad alzare il trofeo al termine di una volata ristretta. Il percorso però, a differenza delle stagioni passate, ha subito numerose variazioni. Si partirà infatti per la prima volta da Albenga e dopo il passaggio a Laigueglia si affronteranno successivamente Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta. Altra grande novità sarà il passaggio sulla Cipressa, la storica salita della Milano-Sanremo. Poi il ritorno a Laigueglia e l’entrata nel circuito finale con la salita di Colla Micheri da ripetere tre volte.

Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026? Non è prevista una diretta tv. In questo momento non è prevista neanche una diretta streaming mentre la diretta live testuale sarà offerta da OA Sport con aggiornamenti minuto per minuto.

PROGRAMMA

Mercoledì 4 marzo Trofeo Laigueglia 2026 Albenga-Laigueglia (192 km)

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo stimato: 16.15

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL TROFEO LAIGUEGLIA 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta Live testuale: OA Sport