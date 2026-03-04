LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA: Scaroni e Tiberi tra gli attesi protagonisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 63° edizione del Trofeo Laigueglia 2026.

Il percorso prevede 192 km, con partenza da Albenga e arrivo a Laigueglia. Nella prima parte i corridori affronteranno una sezione in linea, in cui sarà presente, per la prima volta nella storia la Cipressa (5.65 km al 4.1% medio), grande protagonista della Milano-Sanremo. Arrivando a questa salita verranno percorsi Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, che verranno successivamente percorsi a ritroso. Al ritorno a Laigueglia gli atleti saliranno per la prima volta su Colla Micheri (1.95 km all’ 8.6% medio e 14% di massima), per poi dirigersi verso il Testico (7 km al 4.6% medio). Terminato questo GPM, ci sarà da scalare la Cima Paravenna, la più lunga di giornata con i suoi 7.4 km al 5.3% medio, dallo scollinamento rimarranno 63.1 km alla fine. A 32.5 km dalla fine inzierà il circuito finale, di tre giri, lungo 10.8 km e che comprende Colla Micheri e Capo Mele (2k al 3.6% medio). La prima ascesa è posizionata ai -9 km dalla linea d’arrivo, mentre la seconda terminerà ai -2, precedendo una discesa e le ultime centinaia di metri in piano prima del traguardo. In totale sono 2900 i metri di dislivello.

Richard Carapaz (EF Education EasyPost) è il favorito per la vittoria. L’ecuadoregno è alla prima gara stagionale, ma ha sempre dimostrato grande affinità con questo tipo di percorsi. All’esordio nella corsa l’ex corridore del team INEOS vuole aggiungere questo trofeo ad una, già, vasta bacheca e lo strappo di Colla Micheri è perfetto per le sue caratteristiche. Dietro di lui c’è il duo francese della Groupama FDJ David Gaudu e Romain Gregoire. Per il primo l’anno scorso è stato il migliore in carriera e già dalle prime gare del 2026 vuole dare continuità al percorso intrapreso, mentre il secondo ha vinto domenica alla Faunu Drome Classic e il percorso sembra addirsi a lui particolarmente. Grandi protagonisti della corsa saranno i due italiani Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) e Christian Scaroni (XDS Astana Team). Quest’ultimo viene da tre vittorie da inizio stagione, con il trionfo del Tour of Oman compreso, ed è sicuramente uno degli atleti più in forma del momento. Il nativo di Frosinone, invece, ha corso il recente UAE Tour con grande condizione, vincendo una tappa e chiudendo al secondo posto nella classifica generale. Una vittoria italiana al Laigueglia manca dal 2020, quando Giulio Ciccone alzò le braccia al cielo dopo una grande azione solitaria, ma con questi due corridori aggiornare la statistica è possibile.

Altri corridori da tenere in considerazione per la vittoria sono il duo della Tudor Pro Cycling Team Michael Storer e Marc Hirschi, grandi interpreti di corse di questo tipo. Il 22enne dell’UAE Team Emirates Antonio Morgado, può dire la sua, forte del gran talento che possiede. Il portoghese ha già vinto due gare quest’anno e oggi cercherà la terza, sperando in un arrivo con un gruppo ristretto grazie alle sue doti nello sprint. Lorenzo Rota (Lotto Intermarché) è un grande interprete del Laigueglia, con due quarti posti ottenuti nel 2022 e nel 2023, l’obiettivo è quello di migliorare questi piazzamenti trovando il podio e magari il trionfo. Marco Frigo (NSN Cycling Team), Andrea Vendrame (Jayco AlUla), Alex Aramburu (Cofidis) e Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) sono ulteriori atleti che potrebbero disputare una grande corsa.

L’inzio del Trofeo Laigueglia è previsto per le 11.30, OA Sport vi aggiornerà con la DIRETTA LIVE testuale a partire dalle 14.00. Buon divertimento!