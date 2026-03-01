Faun Drome Classic 2026: Grègoire si impone in volata, top 10 per Christian Scaroni

Alla Faun Drome Classic 2026 la spunta Romain Grégoire. Il corridore francese si è imposto in volata al termine di un percorso lungo 189 km che ha visto la partenza e l’arrivo presso Étoile-sur-Rhône dopo aver battagliato a lungo con Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike).

Una corsa indirizzatasi a 14 km dal traguardo, momento in cui il transalpino e lo statunitense hanno concretizzato l’attacco decisivo dopo svariati tentativi non andati a termine. Con loro avevano provato ad allungare anche Quinn Simmons (Lidl-Trek) e Jefferson Alveiro Cepeda (Team Movistar), poi ripresi dal plotone.

Nonostante il pericoloso avvicinamento da parte del gruppo, Grègoire ha aspettato l’ultimo istante utile per lanciare lo sprint, regolando seccamente il diretto avversario e vincendo così con buon margine. Al terzo posto si è invece accomodato Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), terzo con un gap di due secondi.

Da menzionare poi il settimo posto dell’azzurro Christian Scaroni (XDS Astana), mentre Andrea Bagioli (Lidl-Trek) e Stefano Oldani (Casa Rurar-Seguoros RGA) si sono accomodati subito al di fuori della top 10, nello specifico all’undicesimo ed al dodicesimo posto. Top 20 infine anche per Simon Gualdi (Lotto Intermarché) e Davide Piganzoli (Team Visma I Lease a bike).