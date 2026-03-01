CiclismoStrada
Matthew Brennan la spunta in volata alla Kuurne. Sul podio Mozzato e Trentin
Quattordicesimo successo in carriera, secondo in stagione, per Matthew Brennan: il britannico è riuscito ad imporsi con una volata di prepotenza alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Battuti due italiani che completano un podio comunque di lusso.
All’attacco nelle prime fasi di gara abbiamo visto Matis Louvel (NSN Cycling Team), Dries De Bondt (Team Jayco AlUla), Cole Kessler (Modern Adventure Pro Cycling), Johan Jacobs (Groupama – FDJ United) e Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL).
Non c’è stato però gran spazio per i fuggitivi di giornata visti i gran movimenti del gruppo nella fase più intensa della gara. Tra gli staccati in difficoltà il nostro Jonathan Milan (Lidl-Trek).
Alla fine il tutto si è deciso con uno sprint di un plotoncino ristretto: a trionfare nettamente un super Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) davanti alla coppia azzurra della Tudor formata da Luca Mozzato e Matteo Trentin.