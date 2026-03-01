Coppa Italia delle Regioni 2026: Donati al comando della classifica generale. Tutte le graduatorie

Dopo cinque tappe si concluso quest’oggi il Giro di Sardegna 2026, valevole come evento inaugurale della terza edizione della Coppa Italia delle Regioni. La corsa multi-stage sarda, organizzata dal GS Emilia, ha visto il trionfo di Filippo Zana (Soudal Quick-Step) in classifica generale davanti al compagno di squadra Gianmarco Garofoli e ad Alessandro Verre (MBH Bank CSB Telecom Fort).

L’ultima frazione è terminata ad Olbia con la seconda vittoria parziale della settimana di Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), che si è imposto allo sprint aggiudicandosi anche la classifica a punti della manifestazione. I risultati del Giro di Sardegna hanno disegnato dunque un quadro provvisorio della varie graduatorie che compongono la Coppa Italia delle Regioni.

“Abbiamo dimostrato la qualità organizzativa italiana con un grande lavoro di squadra. I team hanno apprezzato la gara. Il Giro di Sardegna è stato il miglior spot possibile per un territorio di cui abbiamo scoperto luoghi noti e meno noti. Per questo ringraziamo la presidente Alessandra Todde, l’assessore Franco Cuccureddu, i colleghi sindaci coinvolti e il segretario UEC Enrico Della Casa, che hanno creduto nel progetto.

Abbiamo ricevuto riscontri positivi da tutto il mondo. Dal punto di vista tecnico, si è data l’opportunità ai giovani italiani e ai nostri team di mettersi in mostra. Lo dicono i risultati. Ora ci aspettano le altre corse, con un calendario 2026 ricco di appuntamenti“, il commento del presidente di Lega Ciclismo Roberto Pella. Di seguito tutte le classifiche aggiornate della Coppa Italia delle Regioni 2026.

CLASSIFICA GENERALE MAGLIA BLU

1. Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) – 110 punti

2. Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) – 74 punti

3. Filippo Zana (Soudal Quick-Step) – 72 punti

4. Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort) – 40 punti

5. Nicolò Garibbo (Team Ukyo) – 40 punti

CLASSIFICA GIOVANI

1. Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) – 60 punti

2. Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) – 55 punti

3. Tommaso Dati (Team Ukyo) – 23 punti

4. Federico Iacomoni (Team Ukyo) – 19 punti

5. Alessio Menghini (Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone) – 16 punti

CLASSIFICA SCALATORI

1. Tommaso Dati (Team Ukyo) – 20 punti

2. Cristian Remelli (General Store – Essegibi – F.lli Curia) – 20 punti

3. Ignazio Cireddu (Team Vorarlberg) – 20 punti

4. Andrea Cantoni (MG.K Vis Costruzioni e Ambiente) – 20 punti

5. Riccardo Perani (Beltrami TSA Tre Colli) – 20 punti

CLASSIFICA A SQUADRE

1. Bardiani CSF 7 Saber – 86 punti

2. MBH Bank CSB Telecom Fort – 64 punti

3. General Store – Essegibi – F.lli Curia – 39 punti

4. Solution Tech Nippo Rali – 36 punti

5. Petrolike – 35 punti

6. Team Polti VisitMalta – 25 punti

7. Biesse – Carrera – Premac – 7 punti

8. Beltrami TSA Tre Colli – 7 punti

9. Gragnano Sporting Club – 3 punti

10. S.C. Padovani Polo Cherry Bank – 3 punti

CLASSIFICA COMBATTIVITÀ

1. Filippo Zana (Soudal Quick-Step) – 40 punti

2. Ignazio Cireddu (Team Vorarlberg) – 20 punti

3. Davide De Cassan (General Store – Essegibi – F.lli Curia) – 20 punti

4. Riccardo Perani (Beltrami TSA Tre Colli) – 20 punti

5. Cristian Remelli (General Store – Essegibi – F.lli Curia) – 15 punti