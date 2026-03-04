Trofeo Laigueglia 2026, Santiago Buitrago ringrazia Tiberi: “Ha fatto un gran lavoro, è stato perfetto”

Giornata trionfale in Liguria per la Bahrain-Victorious, che ha piazzato due corridori nelle prime tre posizioni al termine del Trofeo Laigueglia 2026, seconda prova stagionale della Coppa Italia delle Regioni. La vittoria è andata al colombiano Santiago Buitrago, che si è imposto per distacco tornando al successo dopo oltre un anno e precedendo al traguardo il francese Romain Gregoire (Groupama-FDJ) ed il compagno di squadra azzurro Antonio Tiberi.

“Sono molto contento di iniziare l’anno così. Oggi siamo stati bravissimi a tenere chiusa la corsa con la squadra, sapevamo che non sarebbe stato facile controllare ma ci siamo riusciti. Poi con Antonio abbiamo visto che avremmo potuto fare la differenza in salita e ci abbiamo provato. Nell’ultimo giro abbiamo provato a staccare Gregoire, sapendo che era il più forte in volata. Abbiamo giocato bene le nostre carte e siamo riusciti a ottenere questa bellissima vittoria“, racconta Buitrago (fonte: SpazioCiclismo).

“È stato molto importante avere con me Antonio nell’attacco. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro nel circuito, poi è stato lui a dirmi di provarci nell’ultimo giro. È stato tutto perfetto. Ho un bellissimo rapporto con l’Italia, quest’anno correrò ancora il Giro e sono felice di tornarci“, prosegue il ciclista sudamericano classe 1999 dopo il trionfo odierno.

“Il percorso era complicato, non lo facevo da tanto, dal 2021. È un percorso impegnativo, ma molto bello. Io ho vissuto in Liguria nel 2019, quindi è bello aver vinto in questa zona. Qui c’è quella che è un po’ la mia seconda famiglia. Avevo cercato di vincere anche a Genova al Giro, diciamo che questa zona mi porta fortuna“, aggiunge il 26enne colombiano.