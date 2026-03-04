Trofeo Laigueglia 2026, Antonio Tiberi: “Il mio ruolo da stopper è stato importante. Buone sensazioni”

Antonio Tiberi conferma il suo ottimo stato di forma in questo avvio di stagione e conquista un buon terzo posto al Trofeo Laigueglia 2026, valevole come secondo atto della Coppa Italia delle Regioni. Il corridore laziale della Bahrain-Victorious ha innescato l’azione decisiva in salita ad una trentina di chilometri dal traguardo che ha poi premiato il suo compagno di squadra Santiago Buitrago, capace di involarsi in solitaria anche grazie all’ottimo lavoro dell’azzurro in copertura sul francese Romain Gregoire.

“Oggi gara veramente ottima, da parte mia, da parte del team soprattutto, con la vittoria di Santiago e un ottimo lavoro di tutti i compagni che ci hanno supportato durante la giornata. Una prestazione che conferma le buone sensazioni che abbiamo sia io che Santiago, sicuramente qualcosa di molto positivo che ci mette tanta sicurezza in vista della Tirreno, dove ci saremo entrambi, quindi è andata veramente bene come gara“, le parole di Tiberi a fine gara.

Sulla collaborazione con Buitrago per isolare l’avversario francese della Groupama-FDJ: “Ho detto a Santiago: ‘Dai, l’ultima volta che facciamo la salita proviamo ad attaccare prima io e poi tu’. Ho visto che aveva un’ottima gamba, forse stava un pochino meglio di me, allora ho detto: ‘Provo io ad anticipare e poi te vai con l’attacco decisivo’. Così abbiamo fatto, infatti al primo attacco abbiamo visto Gregoire che stava un pochino in difficoltà e appena ha chiuso su di me subito è partito lui in contrattacco, ha guadagnato qualche metro e poi riuscito ad andare fino all’arrivo“.

“Il mio ruolo da stopper è stato importante, forse un pochino Gregoire si demoralizzava ad avermi lì a ruota e senza potergli dare cambi. Quindi anche quello è stato decisivo per Santiago. Poi vedendo un po’ da dietro tutta quanta la situazione, aiutavo Santiago anche alla radio, dandogli qualche consiglio su quando spingere, perché vedevo com’era da dietro il distacco, e comunque Gregoire non riusciva a guadagnare su di lui, quindi gli davo un po’ di sostegno morale alla radio“, ha aggiunto il nativo di Frosinone (fonte: SpazioCiclismo).