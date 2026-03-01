Tiro a segno, l’Italia della pistola maschile conquista l’oro a squadre agli Europei da 10 metri! Quinto Monna, ottavo Maldini

L’Italia coglie la medaglia d’oro a squadre nella pistola maschile agli Europei da 10 metri 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia: gli azzurri piazzano anche due elementi nella finale individuale, dove però non arriva il podio. Paolo Monna termina quinto, mentre Federico Nilo Maldini chude ottavo nella gara vinta dall’atleta individuale neutrale Anton Aristarkhov. Finisce 17° Mattia Scodes.

Nella finale individuale il titolo continentale va all’atleta individuale neutrale di passaporto russo Anton Aristarkhov, che all’ultimo colpo riesce a scavalcare il tedesco Robin Walter, sconfitto per 242.2 a 241.4. Sale sul gradino più basso del podio e conquista il bronzo l’elvetico Jason Solari, terzo a quota 219.3, mentre chiude in quarta posizione l’ellenico Georgios Gampierakis con 198.3.

Quinta piazza per Paolo Monna, che aveva vinto con ampio margine le qualificazioni, eliminato dopo 18 colpi della finale: l’azzurro paga a carissimo prezzo un 6.8 al penultimo tiro, che lo fa precipitare in classifica, per poi chiudere a quota 176.6. Sesto posto per il finlandese Sampo Voutilainen, escluso con 157.2.

Settima piazza per il serbo Damir Mikec, a quota 136.9, mentre chiude ottavo Federico Nilo Maldini, che era stato quarto nelle qualificazioni, il quale abbandona per primo l’ultimo atto con 117.6 dopo 12 colpi. Esce nelle qualificazioni, infine, il terzo azzurro in gara Mattia Scodes, che chiude 17° a quota 575/600 (17x).

L’Italia si consola con l’oro nella classifica a squadre: Paolo Monna, Federico Nilo Maldini e Mattia Scodes chiudono le qualificazioni a quota 1737/1800 (61x), imponendosi in maniera netta. Argento alla Turchia di Ismail Keles, Yusuf Dikec e Bugra Selimzade, secondi con 1729/1800 (46x), bronzo alla Serbia di Damir Mikec, Uros Gajic e Mateja Tripkovic, terzi a quota 1719/1800 (46x).