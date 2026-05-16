Tiro a segno
Tiro a segno, Eva Vodopivec conquista il titolo agli Europei junior nella pistola sportiva
Si assegna il penultimo titolo agli Europei junior 2026 di tiro a segno, in corso ad Osijek, in Croazia: nella pistola sportiva da 25 metri femminile la medaglia d’oro va alla slovena Eva Vodopivec. L’unica azzurrina al via, Kristel Quarta, si classifica 29ma nelle qualificazioni, mentre la graduatoria a squadre va alla Cechia.
La finale viene vinta dalla slovena Eva Vodopivec, che chiude a quota 27/50 e nel duello conclusivo batte l’atleta individuale neutrale di passaporto russo Valeriia Ganakova, seconda con 25/50, mentre completa il podio l’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Aliaksandra Piatrova, eliminata in terza piazza con 20/45.
L’unica azzurrina in gara, Kristel Quarta, esce nelle qualificazioni, dove si classifica 29ma con 558/600 (9x). Nella graduatoria a squadre vince la Cechia, che eguaglia il record europeo junior delle qualificazioni con 1729/1800 (58x), davanti alle atlete individuali neutrali di passaporto bielorusso, seconde con 1727/1800 (54x), ed alle atlete individuali neutrali di passaporto russo, terze con 1721/1800 (47x).