Calendario Europei tiro a segno 10 metri 2026: programma, orari, tv, streaming

Si terranno a Yerevan, in Armenia, gli Europei 10 metri 2026 di tiro a segno: due le giornate dedicate alle competizioni tra domenica 1° marzo e lunedì 2. Nella prima giornata spazio alle prove individuali della pistola ed alla carabina mista, mentre nella seconda giornata previste le gare individuali della carabina e la pistola mista.

Per l’Italia saranno in gara nella pistola Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes e Vittoria Toffalini, mentre nella carabina saranno al via Riccardo Armiraglio, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Sofia Ceccarello, Debora Crosato, Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo.

Per gli Europei 10 metri 2026 di tiro a segno la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà fruibile per tutte le finali sul canale YouTube della European Shooting Confederation. Non ci sarà la Diretta Live testuale delle gare.

PROGRAMMA EUROPEI TIRO A SEGNO 10 METRI 2026

Domenica 1° marzo

6.00 Qualificazioni carabina mista

8.45 Qualificazioni pistola femminile

9.00 Finale carabina mista

10.45 Qualificazioni pistola maschile

11.30 Finale pistola femminile

15.00 Finale pistola maschile

Lunedì 2 marzo

6.00 Qualificazioni carabina femminile

8.15 Qualificazioni carabina maschile

11.30 Finale carabina femminile

13.45 Finale carabina maschile

14.15 Qualificazioni pistola mista

16.30 Finale pistola mista

PROGRAMMA EUROPEI TIRO A SEGNO 10 METRI 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finali su YouTube European Shooting Confederation.