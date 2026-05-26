Tiro a segno
Tiro a segno, Paolo Monna sfiora il podio in Coppa del Mondo a Monaco di Baviera
Si apre con il quinto posto di Paolo Monna per l’Italia la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: a Monaco di Baviera, in Germania, l’azzurro centra la finale nella pistola ad aria compressa da 10 metri maschile, ma poi non riesce a salire sul podio.
Nell’ultimo atto il successo va al sudcoreano Hong Suhyeon, che nel duello finale supera nettamente l’elvetico Jason Solari, sconfitto per 241.4 a 239.3, mentre sale sul gradino più basso del podio il taiwanese Hsieh Hsiang-Chen, eliminato in terza posizione con 218.5. Resta ai piedi del podio l’ellenico Georgios Gampierakis, quarto a quota 199.0.
Si ferma in quinta posizione Paolo Monna, che esce di scena dopo 18 dei 24 colpi della finale, eliminato a quota 178.0, mentre chiude sesto il pakistano Gulfam Joseph, fuori a quota 157.5. Settima piazza per l’altro sudcoreano So Seung Seob, escluso con 137.1, infine termina ottavo il kazako Valeriy Rakhimzhan, a quota 117.4.
Nelle qualificazioni erano usciti gli altri azzurri al via: 18° Gabriele Aldo Villani con 581/600 (20x), il quale era in gara solo per i punti del ranking, così come Matteo Mastrovalerio, 34° con 577/600 (17x), mentre finisce 49° Mattia Scodes con 575/600 (13x), appena davanti a Federico Nilo Maldini, 51° con 574/600 (18x).