Tiro a segno, la magiara Veronika Major è oro nella pistola da 10 metri agli Europei. Vittoria Toffalini lontana

Si aprono a Yerevan, in Armenia, gli Europei da 10 metri 2026 di tiro a segno: la prima specialità individuale del programma è la prova della pistola femminile, nella quale era presente una sola azzurra al via, Vittoria Toffalini, che chiude le qualificazioni al 58° e penultimo posto. Oro alla magiara Veronika Major, che precede la slovena Manja Slak e la bulgara Antoaneta Kostadinova.

In finale il duello conclusivo premia la magiara Veronika Major, che supera per soli sei decimi di punto la slovena Manja Slak, battuta con lo score di 238.8-238.2. Esce in terza posizione la bulgara Antoaneta Kostadinova, di bronzo a quota 215.0, mentre resta ai piedi del podio l’austriaca Sylvia Steiner, eliminata a quota 196.3. Quinta posizione per la lettone Agate Rasmane, con 174.3, davanti alla bulgara Miroslava Mincheva, sesta a quota 154.7. Settima piazza per l’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Aliaksandra Piatrova, a quota 134.7, infine termina ottava ed ultima la croata Matea Omazic con 113.1.

L’unica azzurra al via, Vittoria Toffalini, esce di scena nelle qualificazioni con il 58° e penultimo punteggio, chiudendo a quota 549/600 (11x). Nella classifica a squadre l’oro va all’Ungheria di Veronika Major, Sara Rahel Fabian e Miriam Jako, che svettano con 1712/1800 (51x), davanti alla Georgia di Mariami Marshava, Mariam Abramishvili e Mariami Prodiashvili, d’argento con 1710/1800 (43x), ed alla Bulgaria di Antoaneta Kostadinova, Miroslava Mincheva ed Adiel Radoslavova, di bronzo con 1710/1800 (37x).