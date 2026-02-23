Tiro a segno, i convocati dell’Italia per gli Europei a 10m 2026: Maldini, Monna e Sollazzo guidano gli azzurri

La stagione internazionale del tiro a segno è pronta a vivere uno degli appuntamenti più importanti della prima parte del calendario 2026: gli Europei a 10m, che si terranno a Yerevan, dal 27 febbraio al 5 marzo.

Nel poligono armeno si terranno gare di pistola e carabina ad aria compressa, dalla distanza più breve, con i migliori specialisti continentali pronti a prendersi titoli e medaglie in un’annata che aprirà il processo di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Nell’Est Europa sarà presente anche l’Italia, con un contingente importante di tiratori e tiratrici. Un totale di 11 elementi: 4 interpreti di pistola e 7 di carabina, 7 uomini e 4 donne. A guidare la spedizione saranno Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, per quanto riguarda la pistola, e Danilo Dennis Sollazzo, per quanto riguarda il comparto di carabina, con tiratori come Mattia Scodes, Vittoria Toffalini e Carlotta Salafia, i primi due nei contest di pistola e l’ultima nelle gare di carabina, da tenere d’occhio. Di seguito l’elenco completo dei convocati, di cui fa parte anche una Sofia Ceccarello che vuole provare a rilanciarsi verso i Giochi dei “suoi” Stati Uniti.

Tiro a segno, Europei a 10 m 2026: i convocati dell’Italia

Pistola

Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes, Vittoria Toffalini

Carabina

Riccardo Armiraglio, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Sofia Ceccarello, Debora Crosato, Carlotta Salafia, Danilo Dennis Sollazzo