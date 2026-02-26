Tiro a segno, l’Italia cerca i primi acuti stagionali agli Europei da 10 metri di Yerevan

Il primo grande appuntamento della stagione 2026 del tiro a segno è rappresentato dagli Europei senior da 10 metri, in programma a Yerevan, in Armenia, domenica 1 e lunedì 2 marzo: l’Italia punta, nelle sei specialità olimpiche, a ben figurare con 11 atleti al via.

Nel settore della pistola saranno al via Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes e Vittoria Toffalini, mentre nel comparto della carabina saranno in gara Riccardo Armiraglio, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Sofia Ceccarello, Debora Crosato, Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo.

Designate anche le coppie per le prove miste: nella pistola gareggeranno Federico Nilo Maldini e Vittoria Toffalini, mentre nella carabina saranno due le coppie in gara, con Edoardo Bonazzi e Sofia Ceccarello, e Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo.

Nella prima giornata di gare spazio alle prove individuali della pistola ed alla carabina mista, mentre nella seconda giornata di finali si terranno le specialità della carabina individuale e della pistola mista. In entrambi i casi qualificazioni e finali si disputeranno nella stessa giornata.