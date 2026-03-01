Tiro a segno: azzurri lontani dal vertice nella carabina mista agli Europei 10 metri

Termina con due piazzamenti fuori dalle prime venti posizioni la gara dell’Italia dedicata alla carabina mista, segmento valido per i Campionati Europei 10 metri, rassegna in fase di svolgimento al poligono di Yerevan, in Armenia.

Il binomio azzurro che ha raccolto il risultato migliore è stato quello composto da Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo che, nello specifico, hanno guadagnato in fase di qualificazione la ventottesima piazza con il punteggio totale di 627.1. Più attardati invece Sofia Ceccarelli ed Edoardo Bonazzi, trentunesimi con 626.8.

Sul gradino più alto del podio si sono invece accomodati per dispersione i norvegesi Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg, trionfatori totali all’ultimo atto (da questa stagione con il format a quattro) battendo con il nuovo record mondiale ed europeo di 506.7 la Germania di Anna Janssen e Maximilian Ulbrich, argento con 504.4.

Il bronzo è invece andato agli svedesi Amanda Josefine Karlsson e Victor Lindgren, i quali si sono fermati a quota 437.8 I primi eliminati della finale invece sono stati i bulgari Teodora Sasheva Boyanova Anton Rizov, quarti con 370.2.