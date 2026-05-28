Tiro a segno: Stevanovic trionfa nella carabina 10 metri in Coppa del Mondo. Lontane le azzurre

Colpo grosso di Andelija Stevanovic la gara riservata alla carabina 10 metri femminile, prova facente parte della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno attualmente in scena sulla pedana di Monaco di Baviera. Grande prova della serva, capace di superare in volata le altre concorrenti.

Nello specifico la tiratrice ha totalizzato 252.3, facendo la differenza nelle ultime sue serie, dove ha mantenuto quel sangue freddo necessario per avere la meglio sulla giapponese Misaki Nobata, la quale si è dovuta accontentare della seconda moneta con 252.0. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata la cinese Zifei Wang con il punteggio di 231.1.

Al quarto posto si è piazzata la sudcoreana Hyojin Pan, la quale ha fermato la sua corsa a quota 187.6 precedendo di un’incollatura la francese Oceanne Muller, quinta con 186.7. Da menzionare poi la sesta piazza di Jiaxin Yu con 166.1, la settima dell’indiana Sakshi Padekar, settima con 145.2 e l’ottava dell’altra sudcoreana Yuna Kwon con 122.6.

Lontane dal vertice le quattro azzurre, fermatesi in qualificazione fuori dalla top 50. La migliore in tal senso è stata Virginia Lepri, cinquantunesima con il punteggio complessivo di 628.0, mentre Martina Ziviani (in gara solo per il ranking) si è dovuta accontentare dell’ottantaquattresima piazza con 625.8 davanti a Debora Crosato, ottantacinquesima con 625.7. È arrivata invece la squalifica per Carlotta Salafia, uscita fuori dalla classifica.