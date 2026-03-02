Dario Igor Belletta: “La Polti VisitMalta mi ha dato fiducia, devo crescere per gradi. Amo le corse vallonate”

A soli 22 anni, Dario Igor Belletta continua a inseguire il proprio percorso con lucidità e ambizione, senza lasciarsi schiacciare dalle etichette di “predestinato” che lo accompagnano fin dagli juniores. Campione nazionale su strada e iridato su pista da juniores, il corridore di Arluno (alle porte di Milano) ha in seguito maturato una preziosa esperienza biennale nel vivaio della Team Visma | Lease a Bike, poi il passaggio alla Solme-Olmo la scorsa stagione in cui si è piazzato 2° alla Milano-Busseto e ai campionati italiani Under 23, prima di vincere la Visegrad 4 Kerekparverseny in Ungheria. Belletta da quest’anno, con un contratto biennale, è in forza al Team Polti VisitMalta, con cui vuole costruire la sua crescita passo dopo passo, in una formazione che crede molto nel suo potenziale. Con in mente un sogno preciso: la Milano-Sanremo, per lui la corsa di casa.

Sei sempre stato considerato un grande talento, quasi un predestinato, sin dalla categoria Juniores. Forse aspettative così alte non sono state facili da gestire alla tua età?

“In realtà non ho mai sentito il peso delle aspettative. Sono ancora molto giovane e sono consapevole di avere tutto il tempo necessario per esprimere il mio potenziale. Voglio crescere con calma, passo dopo passo, senza bruciare le tappe”.

Sei entrato a far parte del vivaio della Visma, che credeva molto in te. Poi si è arrivati a un addio prematuro: cosa è successo?

“A un certo punto ho sentito che era arrivato il momento di cercare nuove strade e nuove opportunità. È una squadra estremamente organizzata, ma allo stesso tempo richiede tantissimo anche dal punto di vista mentale. Per me stava diventando molto impegnativo e ho capito che avevo bisogno di un ambiente diverso per continuare a crescere”.

Quanto la Solme-Olmo è stata fondamentale nella tua carriera per tenerti a galla?

“Ho scelto di cambiare squadra in modo prematuro e, essendo inizio stagione, per le regole UCI non potevo trasferirmi in un’altra Continental fino a giugno. La Solme-Olmo è stata inizialmente l’unica possibilità concreta. Con il tempo, però, mi sono trovato davvero bene e ho deciso di concludere la stagione lì nel miglior modo possibile. Ero sereno anche mentalmente, perché avevo già un contratto professionistico in mano”.

Infatti è arrivata la Polti di Ivan Basso a rilanciarti tra i professionisti: la loro fiducia ti ha fatto capire che le tue qualità non sono mai state in discussione?

“Sì, assolutamente. Con la squadra mi sono trovato subito molto bene. In Polti VisitMalta ho tante opportunità per mettermi in mostra e per affinare le mie caratteristiche. Posso crescere e migliorare in un ambiente che crede in me”.

Anche in un ciclismo che va sempre più di fretta, in fondo tu hai ancora solo 22 anni: l’esperienza biennale in una Professional può rappresentare la transizione giusta nel tuo processo di crescita?

“Credo proprio di sì. Non la considero solo una tappa di passaggio, ma un vero percorso di crescita. Mi auguro che anche la squadra possa crescere insieme a me, così da poter continuare a lavorare insieme anche oltre questi due anni e dare continuità al progetto”.

Che tipo di corridore pensi di essere?

“Mi vedo come un corridore da Classiche vallonate: percorsi duri, selettivi, ma non estremi. Sono terreni che sento adatti alle mie caratteristiche e non vedo l’ora di mettermi alla prova in quelle gare”.

L’inizio è stato incoraggiante con il nono posto alla Clàssica Comunitat Valenciana: l’hai vissuto un po’ come una liberazione?

“Non parlerei di liberazione. Durante l’inverno mi sono allenato bene e sapevo di essere pronto. È stato un po’ come tornare a scuola dopo le vacanze sapendo di aver fatto tutti i compiti. Sono sereno mentalmente e felice anche di aver contribuito al risultato di Lonardi: aiutare un compagno e ripagare la fiducia della squadra è importante per me”.

Quale sarà il tuo programma gare per la stagione? Farai il Giro d’Italia?

“Correrò il Laigueglia, dove sarò al servizio degli scalatori. Poi ho messo un bel cerchio rosso sulla Sanremo: sarà la mia prima Classicissima e per me, che sono milanese, ha un significato speciale. Per dieci anni ho saltato il sabato a scuola per andare a vedere la partenza a Milano, quindi essere al via sarà un’emozione enorme. Sul Giro spero di esserci, ma al momento non credo di essere selezionato per quest’anno: la rosa però non è ancora definita, vedremo come andranno i prossimi mesi”.

Che obiettivi ti sei prefissato per il 2026?

“Voglio continuare a crescere e, allo stesso tempo, dimostrare il mio valore. Voglio far vedere che posso essere competitivo in una squadra come la Polti VisitMalta e meritarmi la fiducia che mi è stata data”.

Quale corsa sogni di vincere?

“La Milano-Sanremo. So che devo ancora fare tanta esperienza e già solo partecipare quest’anno sarà qualcosa di speciale. La vittoria, per ora, resta un sogno lontano… ma è bello avere un sogno così grande”.