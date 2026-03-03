Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

CiclismoStrada

Trofeo Laigueglia 2026: non mancano le stelle, l’Italia spera su Scaroni e Tiberi

Pubblicato

2 ore fa

il

Christian Scaroni
Christian Scaroni La Presse

Prosegue il calendario italiano, che ora entrerà nel vivo, per il ciclismo su strada. Secondo appuntamento per la Coppa Italia delle Regioni: va in scena una delle classiche storiche per il Bel Paese, il Trofeo Laigueglia, che domani vedrà la sua sessantatreesima edizione. Non mancherà lo spettacolo, visto che la startlist è di altissima qualità.

PERCORSO

Si parte da Albenga e si arriva a Laigueglia dopo aver percorso 192 chilometri e 2900 metri di dislivello. Sarà un vero e proprio antipasto di Milano-Sanremo, visto che si percorreranno lunghi tratti della Classicissima. La novità è l’inserimento della Cipressa, che verrà percorsa però ad inizio gara. Sicuramente più decisive le salite di Testico e Cima Paravenna che saranno consecutive. Poi inizierà il circuito conclusivo: Colla Micheri e Capo Mele a decidere la corsa.

FAVORITI

Non c’è il campione uscente Juan Ayuso, ma non mancano le stelle. Guardando gli stranieri spazio a scalatori puri come Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), mentre uomini da classiche sono Romain Grégoire (Groupama – FDJ United) e António Morgado (UAE Team Emirates – XRG).

ITALIANI

L’Italia vuole tornare ad un successo che manca addirittura dal 2020. Due gli uomini che partiranno nella prima fila in griglia di partenza: un Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) in gran spolvero dopo l’UAE Tour e Christian Scaroni (XDS Astana), già secondo l’anno scorso e in eccellente stato di forma.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità