Startlist discesa Val di Fassa 2026: orario 7 febbraio, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Dopo una spettacolare giornata che ha visto la vittoria di Laura Pirovano in discesa libera, domani in Val di Fassa alle ore 10:45 si replica. Ancora una discesa, ancora brividi, ancora poker di azzurre da cui è naturalmente possibile attendersi qualsiasi cosa.

Chiaramente riflettori puntati sia su Pirovano che su Sofia Goggia, com’è anche normale dopo i fatti di oggi e nell’attenzione generale. Prima a partire sarà la ceca Ester Ledecka, poi a seguire tutte le grandi protagoniste di una stagione che, almeno per quel che concerne la Coppa di discesa, è sempre più rovente. E, perché no, con chance per Pirovano di mettere il proprio marchio sulla specialità. Il tutto mentre domenica si concluderà il programma, ma stavolta in SuperG.

La discesa libera della Val di Fassa valida per la Coppa del Mondo femminile si terrà domani alle ore 10:45. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai2 e in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA LA DISCESA VAL DI FASSA 2026 DOMANI

Sabato 7 marzo

Ore 10:45 Discesa libera femminile Val di Fassa – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA DISCESA VAL DI FASSA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DISCESA VAL DI FASSA

1 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

2 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

3 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

4 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

5 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

6 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

7 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

8 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

10 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

12 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

13 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

14 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

15 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

break

16 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

18 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

20 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

21 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

22 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

break

23 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

24 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

25 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

26 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

27 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

28 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

29 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

30 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

break

31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

32 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

33 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head

34 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

35 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

36 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

37 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

38 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

40 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

41 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

42 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

43 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

44 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

45 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

46 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

47 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

48 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle

49 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head

50 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

51 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

52 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

53 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

54 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU