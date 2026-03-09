Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Pirovano doppietta stellare, Goggia opaca, Aicher che sprechi!

I PROMOSSI

LAURA PIROVANO: che weekend! Indimenticabile. Dopo numerose gare nelle quali aveva subito ogni tipo di beffa, la ventottenne trentina non solo ha centrato la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, ma ha saputo ripetersi anche nella giornata successiva! La nostra portacolori ha finalmente spezzato questo tabù e lo ha fatto in entrambi i casi precedendo la seconda per un solo centesimo! Se le meritava queste gioie e siamo sicuri che non saranno le ultime della carriera…

LUCAS PINHEIRO BRAATHEN: prosegue il suo magic moment nel gigante. Dopo la splendida medaglia d’oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, il brasiliano domina la scena anche a Kranjska Gora chiudendo al comando la prima manche e rifilando distacchi pesanti a tutti anche nella seconda.

ELENA CURTONI: bentornata! Dopo tante difficoltà l’azzurra torna a impressionare nel superG della Val di Fassa. Scende con il pettorale numero 8 e fa capire subito che la sua sciata fosse decisa ed efficace. La voglia di tornare lassù era enorme come la soddisfazione dopo il traguardo.

I BOCCIATI

SOFIA GOGGIA: si era capito sin dalle prove che la pista della Val di Fassa non fosse la sua preferita ed i risultati l’hanno confermato. Fuori dalla top10 in entrambe le discese (diciassettesima ed undicesima) e anche in superG non brilla.

ALEX VINATZER: la sensazione che l’azzurro non veda l’ora che questa stagione si concluda in fretta. Dopo un’annata con pochi alti e molti bassi e una Milano Cortina totalmente da dimenticare, anche sulla Podkoren i motivi per sorridere sono davvero pochi.

EMMA AICHER: che occasioni sprecate! La tedesca, infatti, aveva la grande chance di mettere pressione a Mikaela Shiffrin in classifica generale, invece, lascia il lavoro a metà. Dopo una ottima prima discesa finisce fuori dalla top10 nella seconda, salvo poi rovinare tutto con l’uscita di scena nel superG di ieri. Si mangerà le mani a lunghe per questi punti lasciati sulla neve…

TIMON HAUGAN: weekend da dimenticare per il norvegese. Già fuori nella prima manche dello slalom di ieri, solamente 12° nel gigante di sabato. Dopo tante gare da protagonista, questa volta lo scandinavo ha mancato l’occasione giusta.