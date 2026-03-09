In Val di Fassa è tripudio azzurro. Pirovano sogna in grande, Curtoni e Zenere da impazzire. Goggia limita i danni

Tre gare e tre vittorie. Il fine settimana in Val di Fassa resterà uno dei momenti più intensi della stagione di Coppa del Mondo per l’Italia. Semplicemente incredibile quello che è andato in scena sulla pista La Volata, con la doppia vittoria in discesa di Laura Pirovano e poi con il successo in superG di Elena Curtoni, con il podio di Asja Zenere che ha aumentato ulteriormente la festa azzurra.

Chiaramente Laura Pirovano si prende il centro del palcoscenico per la sua doppietta in discesa. Dal non salire mai sul podio in Coppa del Mondo, la trentina in due giorni piazza uno uno-due semplicemente clamoroso e che ora addirittura la porta ad essere la principale favorita per la conquista della coppa di specialità. Semplicemente incredibile quello che è successo venerdì e sabato, con Pirovano capace di vincere entrambe le volte per un solo centesimo il giorno prima su Emma Aicher e quello seguente su Cornelia Huetter.

Finalmente la fortuna ha sorriso alla trentina che più volte in carriera per una questione di centesimi aveva visto sfumare la possibilità di salire sul podio in Coppa del Mondo. In un solo weekend Pirovano si è presa tutto quello che le era sempre mancato e lo ha fatto davvero con gli interessi, sognando una clamorosa sfera di cristallo. L’azzurra ha ora 436 punti ed è inseguita proprio da Aicher con 408. Ad una sola gara dal termine, quella delle finali di Lillehammer, dunque Pirovano ha davvero la possibilità di chiudere la stagione con un traguardo fenomenale.

Dalla doppietta di Pirovano, al meraviglioso ritorno al successo di Elena Curtoni. Una vittoria che mancava dal dicembre 2022 per la valtellinese, che ha davvero pennellato nel superG della Val di Fassa. Un successo che cancella due stagioni complicati, difficili a causa anche di un infortunio, ma nelle quali Curtoni non ha mai mollato, provandoci gara dopo gara, venendo ripagata nel modo più bello con un successo davanti al pubblico italiano.

Un fine settimana delle prime volte, perchè dopo Pirovano ieri è arrivato all’improvviso lo squillo di Asja Zenere. Con il pettorale numero 33 la veneta tira fuori la gara della vita e chiude clamorosamente sul podio al terzo posto. Da brividi le urla di gioia al traguardo quando si è resa conto di quello che è riuscita a fare, per un risultato che può davvero segnare la svolta nella carriera di una ragazza fermata in passato dai tanti troppi infortuni e che da giovane faceva velocità con ottima costanza. Questo podio è il trampolino di lancio per credere ulteriormente nei propri mezzi e l’Italia potrebbe aver davvero trovato un’altra protagonista in Coppa del Mondo.

Passiamo ora alle note meno dolci di questa tre giorni in Val di Fassa. Sicuramente non è stato un fine settimana positivo per Sofia Goggia, che proprio non è mai riuscita a trovare il feeling giusto con la pista “La Volata”. Fuori dalla Top-10 in entrambe le discese e nona in superG, risultati che sicuramente non piacciono a Goggia, ma anche lei stessa ha ammesso di aver veramente fatto tanta fatica. L’unica nota positiva è aver limitato i danni in chiave coppa di superG, visto che Sofia si presenterà all’ultima gara con un vantaggio di 63 punti nei confronti di Alice Robinson.

Dalla Val di Fassa ai disastri di Kranjska Gora, dove ancora una volta l’Italia maschile recita un ruolo da spettatrice nelle discipline tecniche. Nuovamente un disastro tra gigante e slalom per la squadra azzurra, che proprio non riesce ad uscire da una crisi che sembra davvero non avere una fine. L’emblema di questo momento è sicuramente Alex Vinatzer, che nel 2026 è finito in un vortice negativo pazzesco, finendo per non riuscire più a fare risultati sia tra le porte larghe sia tra i pali stretti. Una crisi tecnica e mentale clamorosa e purtroppo anche nella prossima stagione bisognerà ripartire da zero e ricostruire nuovamente tutto. Non sarà per nulla facile…